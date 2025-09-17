De către

România a consemnat în al doilea trimestru al anului 2025 una dintre cele mai mari creșteri ale costului orar al forței de muncă din Uniunea Europeană, de 10,4% față de aceeași perioadă a anului trecut, arată datele Eurostat.

Doar Bulgaria (+13,4%) și Ungaria (+11%) au înregistrat ritmuri mai rapide.

Avansul vine după o majorare de 16,1% în primul trimestru din 2025 și de 13,1% în ultimul trimestru din 2024, confirmând tendința de creștere accentuată a cheltuielilor cu forța de muncă în România.

Diferențe pe sectoare economice

Industrie: +12,8% (nivel apropiat de Islanda, depășit doar de Bulgaria cu +14,2%)

Construcții: +15% (cea mai mare creștere din Europa)

Servicii: +10,6%

Comparativ cu alte state membre

Alte creșteri semnificative au fost raportate de Estonia (+10,3%) și Grecia (+10,1%). La polul opus, cele mai mici avansuri au fost înregistrate în Franța (+1,4%), Danemarca (+1,5%) și Malta (+1,9%).

La nivelul Uniunii Europene, costurile salariale au crescut în medie cu 4,1%, iar cele non-salariale cu 3,8%. Eurostat indică un avans de 3,9% în industrie, 4,8% în construcții și 4,6% în servicii.

