Premierul Ilie Bolojan a avut o convorbire telefonică cu șeful Guvernului bulgar, Rossen Jeliazkov, în centrul discuțiilor aflându-se proiectele comune de infrastructură și transport. Printre acestea, un loc esențial l-a ocupat inițiativa ridicării unui al doilea pod peste Dunăre, la Ruse, menit să reducă traficul intens din punctul actual de trecere.

Executivul român a anunțat că va fi constituit un grup mixt de lucru care să analizeze și să coordoneze proiectele transfrontaliere, în special cel referitor la pod, dar și alte inițiative legate de navigația pe fluviu, scrie biroul de presă al Guvernului.

În cadrul discuțiilor, cei doi oficiali au convenit să întărească Parteneriatului Strategic dintre România și Bulgaria, semnat în martie 2023, extinzând cooperarea și în domeniul securității maritime la Marea Neagră, cu scopul de a garanta libertatea de navigație și siguranța transporturilor comerciale.

Șeful Guvernului de la București a adresat mulțumiri omologului său pentru sprijinul oferit la deschiderea Consulatului Onorific al României la Ruse, subliniind că diplomația locală va avea un rol important în consolidarea relațiilor bilaterale.

Proiectul de construire a unui nou pod la Ruse a fost recent readus în atenție și de oficialii bulgari. Ministrul adjunct al Transporturilor, Dimitar Nedyalkov, a precizat în luna mai că această infrastructură reprezintă o prioritate atât pentru Sofia, cât și pentru Bruxelles, fiind inclusă în strategia europeană de mobilitate militară și de conectivitate pe axa nord-sud. Totodată, partea bulgară s-a arătat dispusă să exploreze și alte locații de-a lungul Dunării, unde ar putea fi ridicate noi poduri, în sprijinul fluidizării transportului transfrontalier.

