România deschide drum liber șoferilor non-UE: Noi reguli pentru permise și ridesharing

România deschide drum liber șoferilor non-UE: Noi reguli pentru permise și ridesharing

AutoȘtirile zilei
Actualizat:
Narcis Rosioru
de Narcis Rosioru

Camera Deputaților a adoptat Ordonanța de Urgență care permite persoanelor cu permis de conducere eliberat de state din afara Uniunii Europene să conducă legal în România, fără a fi nevoie de un permis internațional.

Actul normativ completează Ordonanța Guvernului nr.195/2002 și stabilește că dreptul de a conduce va fi acordat pentru o perioadă determinată, în condiții de reciprocitate, pentru statele cu care România nu are tratate de recunoaștere a permiselor de conducere.

Potrivit OUG-ului, Guvernul va stabili prin hotărâre atât perioada de conducere, cât și lista statelor autorizate, incluzând țări cu care România are parteneriate strategice sau care fac parte din NATO și OCDE.

„Prin excepție de la prevederile referitoare la obligația de a poseda și un permis internațional, pot conduce pe teritoriul României, pe o perioadă determinată, titularii permiselor naționale ale altor state, dacă posedă și pașaport valabil emis de acest stat”, se precizează în actul normativ.

De asemenea, membrii misiunilor diplomatice și ai organizațiilor internaționale acreditate în România pot conduce autovehicule pe durata acreditării, dacă dețin permis național și carte de identitate specială emisă de Ministerul Afacerilor Externe.

Muncitorii străini pot lucra în ridesharing și transport profesional

Această modificare legislativă vine după relaxarea, din primăvara acestui an, a regulilor pentru lucrătorii non-UE care vor să activeze în ridesharing. Străinii pot susține examenul pentru Calificarea Profesională Inițială (CPI) în limba engleză, începând cu Bucureștiul, pentru a lucra pe platforme precum Uber și Bolt.

Măsura vine în contextul deficitului de șoferi profesioniști din România, unde angajatorii recrutează activ muncitori din țări precum Nepal, Sri Lanka, Vietnam, Filipine sau India. Șoferii profesioniști pot câștiga până la 3.000 de euro lunar, în funcție de experiență.

Deficit major de șoferi și nevoia de recrutare internațională

România se confruntă cu un deficit de aproximativ 70.000 de șoferi profesioniști pentru camioane, iar totalul de conducători auto necesari, inclusiv autobuze, autocare și taxiuri, este estimat la 150.000.

La nivel european, deficitul de șoferi depășește 500.000 și ar putea ajunge la 745.000 până în 2028, conform Uniunii Internaționale a Transportului Rutier (IRU).

Angajatorii oferă salariul minim pe economie plus diurnă pentru deplasările interne (între 23 și 57,5 lei/zi), în timp ce cererea pentru șoferi cu permis C/CE/D/DE și stivuitoriști este în continuă creștere, atât pentru transportul intern, cât și pentru cursele internaționale.

Narcis Rosioru
Narcis Rosioruhttps://www.romanialibera.ro
Narcis Roșioru, născut în 1989, este un profesionist în comunicare și mass-media din București. Începând cu 1 iulie 2024, s-a alăturat echipei România Liberă în calitate de colaborator. Anterior, Narcis a avut diverse roluri în mass-media, inclusiv editor web și specialist în social media la Europa FM, reporter la Fanatik.ro și producător video la Mediafax Group. A fost și redactor-șef la TeoTrandafir.com, unde a coordonat echipa editorială și gestionat pagina de Facebook. Narcis are o diplomă de master în Tehnici de Comunicare și Producție Mass-Media de la Universitatea Dunărea de Jos din Galați, unde a obținut și diploma de licență în Jurnalism.
