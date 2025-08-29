Indicele ROBOR la 3 luni a coborât vineri la 6,57%, după ce timp de mai bine de două săptămâni a stagnat la 6,60%.

Datele publicate de Banca Națională a României (BNR) arată că nivelul marchează o scădere ușoară față de începutul lunii august, când indicatorul era de 6,64%.

Acest indice este utilizat pentru calculul dobânzilor variabile la creditele în lei contractate de populație înainte de mai 2019, dar și pentru creditele curente ale companiilor.

Evoluția din ultimele luni

În prima jumătate a lunii iulie, ROBOR la 3 luni a urmat o tendință descendentă, coborând sub pragul de 7% pentru prima dată după două luni.

Pe 8 mai, indicele a înregistrat o creștere bruscă, de la 6,47% la 7,25%, înainte de a reveni treptat la valorile actuale.

Alte scăderi pe piața interbancară

Și ceilalți indici ROBOR au înregistrat scăderi vineri.

ROBOR la 6 luni, utilizat în special pentru creditele ipotecare în lei cu dobândă variabilă, a coborât la 6,72%, de la 6,73% în ziua precedentă.

ROBOR la 12 luni a scăzut la 6,89%, după ce joi era la 6,90%.

