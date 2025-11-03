Specialiștii atrag atenția că, deși variațiile sunt reduse, evoluția ROBOR și IRCC influențează direct dobânzile variabile și costurile creditelor ipotecare, de consum sau ale altor produse bancare în lei

Indicele ROBOR la 3 luni, de referință pentru calcularea dobânzilor la majoritatea creditelor în lei, inclusiv pentru împrumuturile acordate persoanelor fizice înainte de 2019, a înregistrat o ușoară scădere, coborând de la 6,35% la 6,34%. Evoluția acestui indicator reflectă nivelul de lichiditate din piața bancară și condițiile dobânzilor stabilite de Banca Națională a României (BNR).

Totodată, indicele ROBOR la 6 luni a scăzut de la 6,50% la 6,48%. ROBOR (Romanian Interbank Offer Rate) reprezintă media dobânzilor la care băncile comerciale se împrumută între ele în lei și este unul dintre principalii indicatori pentru stabilirea costului creditelor pe termen scurt.

Pe lângă ROBOR, altă referință importantă pentru creditele acordate consumatorilor este IRCC (Indicele de Referință pentru Creditele Consumatorilor). Pentru perioada 1 octombrie – 31 decembrie 2025, IRCC va fi de 6,06%, urmând ca în perioada următoare să scadă la 5,68%. Calculat trimestrial, IRCC se bazează pe dobânda medie zilnică la care băncile se împrumută între ele, fiind aplicat cu întârziere de un trimestru, față de perioada de referință.

Aceste evoluții indică o tendință de temperare a costurilor de finanțare pentru creditele în lei, în contextul în care lichiditatea în sistemul bancar rămâne suficientă, iar BNR menține dobânzile-cheie la niveluri stabile. Pentru clienți, micile ajustări ale ROBOR și IRCC pot determina modificări nesemnificative în ratele lunare la creditele existente, însă rămân indicatori relevanți pentru deciziile de finanțare și pentru costurile generale ale împrumuturilor.

Specialiștii atrag atenția că, deși variațiile sunt reduse, evoluția ROBOR și IRCC influențează direct dobânzile variabile și costurile creditelor ipotecare, de consum sau ale altor produse bancare în lei, iar următoarele trimestre vor fi monitorizate atent pentru a anticipa eventuale ajustări în funcție de politica monetară și condițiile pieței.

Urmărește România Liberă pe Google News, Linkedin, Twitter, Facebook și Youtube