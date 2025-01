Indicele ROBOR continuă să crească

Creșterile din ultimele zile reflectă volatilitatea pieței financiare și pot avea un impact asupra ratelor lunare ale consumatorilor

Indicele ROBOR la ​​trei luni, principalul indicator utilizat pentru calcularea costurilor creditelor de consum în lei cu dobândă variabilă, a crescut joi la 5,96% pe an, de la 5,94% în ședința precedentă, potrivit datelor publicate de Banca Națională a României.

Comparativ cu începutul anului trecut, când indicele ROBOR era la 6,21%, nivelul actual este mai scăzut, însă înregistrează fluctuații care pot influența costurile creditelor. ROBOR la ​​șase luni, utilizat pentru dobânzile la creditele ipotecare cu dobândă variabilă, a crescut ușor la 6,02% pe an, față de 6,01% în ședința anterioară. ROBOR la ​​12 luni a ajuns la 6,12% pe an, în creștere de la 6,11% pe an, înregistrat cu o zi în urmă.

În schimb, IRCC (Indicele de referință pentru creditele consumatorilor), calculat trimestrial conform OUG 19/2019, a fost stabilit la 5,66% pe an pentru tranzacțiile interbancare din trimestrul III 2024. Acesta este în scădere față de trimestrul anterior, când nivelul era de 5,99%, scrie Agerpres.

Din mai 2019, OUG 19/2019 a introdus IRCC ca alternativă la ROBOR, pentru a calcula dobânzile variabile ale creditelor în lei. Spre deosebire de ROBOR, IRCC este bazat exclusiv pe tranzacții interbancare efective, oferind un mecanism mai transparent. Deși nivelurile actuale ale indicilor se mențin relativ stabile, creșterile din ultimele zile reflectă volatilitatea pieței financiare și pot avea un impact asupra ratelor lunare ale consumatorilor care au credite în lei. Specialiștii recomandă o monitorizare atentă a evoluției acestor indicatori, în special în contextul economic actual.

