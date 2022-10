Robbie Coltrane, actorul din Harry Potter a murit la vârsta de 72 de ani

Actorul Robbie Coltrane, care l-a interpretat pe Hagrid în filmele Harry Potter, a murit la vârsta de 72 de ani.

Robbie Coltrane, acotrul din Harry Potter, a murit la vârsta de 72 de ani. De asemenea, a jucat în serialul polițist Cracker de la ITV și în filmele James Bond Goldeneye și The World Is Not Enough, notează BBC.

Într-o declarație, agentul său, Belinda Wright, a confirmat că actorul a murit într-un spital de lângă Falkirk, în Scoția.

Ea l-a descris pe Coltrane ca fiind un „talent unic”, adăugând că rolul său de Hagrid „a adus bucurie copiilor și adulților din întreaga lume”.

Primul ministru al Scoției, Nicola Sturgeon, a descris moartea lui Coltrane drept „o veste foarte tristă”.

„Avea o asemenea gamă și profunzime ca actor, de la comedie strălucitoare la dramă dură. Cred că preferatul meu dintre toate rolurile sale a fost Fitz în Cracker”, a spus ea.

„Robbie Coltrane, legendă scoțiană a divertismentului – ne vei lipsi foarte mult. RIP”.

Coltrane a fost numit OBE în lista de onoruri de Anul Nou 2006 pentru serviciile sale în domeniul dramaturgiei și a primit premiul Bafta Scotland Award pentru o contribuție remarcabilă la film în 2011.

Născut Anthony Robert McMillan în Rutherglen, Coltrane a fost educat la Glenalmond College, un internat independent a cărui pedeapsă corporală a descris-o drept „violență legalizată”, înainte de a merge la Glasgow School of Art.

Acesta a făcut stand-up, luând pseudonimul Coltrane ca omagiu adus celebrului muzician de jazz John Coltrane, potrivit The Guardian

