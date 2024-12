Administratorul Sistemului de Garanție-Returnare (SGR), RetuRO, anunță că va extinde infrastructura în al doilea an de funcționare prin deschiderea a două noi centre de numărare și sortare a ambalajelor, în județele Bihor și Constanța. Acestea se vor adăuga celor șapte centre existente, localizate strategic în Prahova, Dolj, Bacău, Brașov, Cluj, Ilfov și Timiș.

Reprezentanții RetuRO au declarat că obiectivele pentru al doilea an al sistemului sunt mai ambițioase:

„Pentru al doilea an, ţintele stabilite pentru SGR sunt mai mari. (…) Vom amplifica eforturile de informare şi de facilitare a accesului tuturor actorilor din sistem, de la producători, retaileri mari şi mici, dar şi cetăţeni. În plus, ne putem aştepta ca în al doilea an RetuRO să-şi consolideze poziţia de model de referinţă.“

Performanțele din primul an: miliarde de ambalaje returnate

În primul an de la lansarea programului, peste 3 miliarde de ambalaje au fost returnate de consumatori, RetuRO reușind să proceseze peste 200.000 de tone de ambalaje.

Rata de colectare lunară a crescut constant, ajungând la 84% în octombrie, față de 80% în septembrie și 78% în august.

RetuRO subliniază că prioritatea pentru anul viitor este extinderea sistemului, astfel încât să devină mai accesibil și eficient.

„Este esenţial să aducem SGR-ul mai aproape de comunităţile locale prin integrarea unui număr cât mai mare de comercianţi mici şi mijlocii, fapt care va facilita accesul la acest sistem pentru mai mulţi consumatori, contribuind totodată la creşterea ratelor de colectare şi la îndeplinirea obiectivelor stabilite prin legislaţia naţională“, au precizat reprezentanții companiei. În prezent, aproape 80.000 de comercianți sunt parte din acest sistem.

Finanțarea extinderii și poziționarea globală

Pentru a susține dezvoltarea Sistemului de Garanție-Returnare, RetuRO a contractat în vara lui 2023 un credit verde de 85 de milioane de euro, garantat de producătorii acționari prin garanții corporative.

Din această sumă, 60 de milioane de euro au fost deja investite în infrastructură, pentru susținerea operațiunilor și extinderea capacității de procesare.

România este cea de-a 11-a țară din Europa care implementează un sistem SGR, după state precum Germania, Danemarca și Belgia.

Sistemul din România este cel mai mare complet integrat la nivel global și al doilea ca mărime, după cel german, având o capacitate anuală de procesare de peste 7 miliarde de ambalaje.

