Sumele trimise din Italia ar fi fost convertite în bunuri de valoare, imobile, mașini de lux, bijuterii, pentru a masca proveniența ilegală

O operațiune comună a autorităților române și italiene a vizat, marți, anihilarea unei grupări de criminalitate organizată formată din peste 30 de persoane, unite prin legături familiale. Membrii rețelei sunt suspectați că ar fi exploatat sexual, în special în Italia, mai mult de 30 de victime, profitul obținut în ultimii ani depășind 1,7 milioane de euro.

Potrivit IGPR și DIICOT, polițiștii și procurorii au efectuat 25 de percheziții simultane în România și Italia, în cadrul unei investigații derulate împreună cu autoritățile din Roma, sub coordonarea Direcției Regionale Antimafia. Gruparea, care opera pe o structură piramidală, era condusă de membrii vârstnici ai celor patru familii implicate.

În vârful ierarhiei se aflau liderii care ar fi gestionat atât logistica rețelei, cât și fluxurile financiare generate prin exploatarea sexuală a tinerelor. Sumele trimise din Italia ar fi fost convertite în bunuri de valoare, imobile, mașini de lux, bijuterii, pentru a masca proveniența ilegală.

Sub nivelul de comandă funcționau rude apropiate ale liderilor, responsabile de recrutarea victimelor și de controlul lor în zonele de prostituție stradală din Roma, precum Via Palmiro Togliatti și Via Prenestina. Acești membri ar fi colaborat indiferent de apartenența familială, administrând în comun teritoriile în care acționau.

Recrutarea s-ar fi făcut prin metoda „loverboy”, exploatând vulnerabilitățile emoționale și financiare ale tinerelor. Recrutorii le-ar fi prezentat o imagine falsă de stabilitate și protecție, determinându-le să accepte exploatarea ca parte dintr-un așa-zis „efort comun”. Un alt segment al grupării avea rolul de a încasa banii obținuți din exploatare și de a ascunde traseul fondurilor, contribuind la spălarea sumelor generate de activitățile ilegale.

Investigația realizată în cadrul unei echipe comune, coordonată prin EUROJUST și sprijinită de EUROPOL, arată că rețeaua ar fi controlat peste 30 de victime, unele dintre ele fiind exploatate până în ziua intervenției din 18 noiembrie 2025.

În urma perchezițiilor, anchetatorii au ridicat opt autoturisme de lux, diferite sume de bani în mai multe valute, carduri bancare, trei pistoale neletale deținute ilegal, peste o sută de cartușe, documente și dispozitive electronice care vor fi analizate ca probe.

Până acum, 19 persoane au fost reținute, iar alte două au fost plasate sub control judiciar, pentru constituirea unui grup infracțional organizat, trafic de persoane, proxenetism și spălare de bani. Ancheta continuă atât în România, cât și în Italia, pentru identificarea tuturor celor implicați și recuperarea prejudiciului.

