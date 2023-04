Răzvan Burleanu i-a dat block lui Gigi Becali. Șeful FRF, contră dură la patronul FCSB-ului

Președintele FRF, Răzvan Burleanu, a declarat că este dispus să poarte o discuție cu Gigi Becali, dar, paradoxal, i-a blocat numărul patronului formației FCSB.

După ce a contestat vehement deciziile de arbitraj din partida Rapid – FCSB și l-a atacat inclusiv pe Răzvan Burleanu, Gigi Becali a primit replica din partea președintelui Federației Române de Fotbal (FRF).

La conferința de presă de la finalul Adunării Generale a FRF, Burleanu l-a contrat dur pe latifundiar și a mărturisit că i-a blocat inclusiv numărul de telefon pentru a nu mai primi mesaje și apeluri de la acesta. Burleanu a confirmat totodată că a primit două SMS-uri de la Gigi Becali: „Confirm primirea a două mesaje, dar recunosc că am blocat numărul de telefon al domnului Becali astfel că nu mai ştiu ce alte mesaje a mai trimis, dacă a revenit la alte gânduri sau a continuat în aceeaşi direcţie”.

Burleanu nu crede că patronul FCSB-ului se va retrage din fotbal, așa cum a amenințat după meciul din Giulești, și spune că filozofia acestuia nu are viitor. „Eu după cum l-am cunoscut, domnul Becali e o persoană foarte interesată de propria imagine şi de bani. Atât timp cât unul dintre aceste elemente va exista, mă îndoiesc că se va retrage din fotbal. Profilul unui patron care se consideră stăpân în relaţia cu jucătorii şi antrenorii, care are un comportament discriminatoriu de gen şi nu numai, care consideră că fiecare om are un preţ pentru a fi cumpărat, nu cred că are un viitor în fotbalul european”, a spus șeful FRF.

Totuși, conducătorul FRF a declarat că este dispus să poarte o discuție cu Becali: „Dacă doreşte, eu sunt aici şi ne putem vedea oricând. Am toată deschiderea, nu sunt un tip ranchiunos”.

„Cavalcada” declarațiilor a pornit imediat după finalul partidei Rapid – FCSB, în care arbitrul Horațiu Feșnic a dezavantajat clar echipa roș-albastră.

Urmărește România Liberă pe Twitter, Facebook și Google News!