Jignitul secolului – premierul României jignit de cetățenia română!

Partidul SOS România a transmis un comunicat de presă referitor la faptul că premierul României este jignit de cetățenia română.

“Domnule Ciolacu, în 2024 românii nu vă vor mai jigni să vă mai aleagă să reprezentați România! RAUS PSD!

Nimeni nu putea să fie mai sincer vreodată în această clasă politică mizerabilă, cum a fost premierul Ciolacu în aceste zile când ne-a spus adevărul:

ESTE JIGNIT CĂ ESTE ROMÂN! Președintele celui mai mare grup infracțional organizat, mafia FSN, formată din PSD, PNL, USR, UDMR, AUR, PMP, PRO ROMÂNIA, ALDE, FORȚA DREPTEI, etc și toate lăturile politice românești care de 34 de ani fură și violează România, a scos porumbelul pe gură și a spus ceea ce gândește întreaga clasă politică ce ne conduce de 34 de ani: TOȚI SUNT JIGNIȚI CĂ SUNT ROMÂNI. Celebra replică ”Buzăul nu este în Moldova și vă rog să nu mă mai jigniți!” care aparține premierului Ciordacu va rămâne întipărită pe veci în mentalul colectiv. A fi moldovean este o mândrie, o onoare, ca și a fi ardelean, a fi muntean, a fi oltean, a fi dobrogean, a fi bucovinean, a fi bănățean, a fi maramureșean, într-un cuvânt A FI ROMÂN ȘI PUNCTUM!

Nimeni nu ar fi putut vreodată să demonstreze mai bine ce gândesc cu adevărat politicienii acestui grup infracțional organizat, penalii politicii românești, decât premierul României prin acest cuvinte. Și nimeni nu s-ar fi sesizat și nu ar fi luat amploare vreodată acest scandal antiromânesc, dacă eu, Senator Diana Iovanovici-Șoșoacă, nu aș fi declanșat REVOLTA MOLDOVENEASCĂ! REVOLTA ROMÂNEASCĂ! Pentru că, precum o MAFIE care se respectă, PSD și celelalte partide au tăcut mâlc, rugându-se de toate satanele să nu aud eu și să nu reacționez.

Din păcate pentru ei, prima persoană către care s-a trimis intervenția Ciordacului din Banat, am fost eu. Culmea, eram chiar în Moldova, mă îndreptam către lansarea de candidați S.O.S. România la Focșani. Pe drum am făcut un live și am îndemnat lumea la revoltă împotriva unui regim antiromânesc și împotriva unui antiromân ca Ciordacu. Toată clasa politică a tăcut mâlc, jurnaliștii la fel, că doar Guvernul PSD-PNL – UDMR nu plătește degeaba presa prinsă cu lesa, presa trebuia să tacă. Rețelele de socializare au început cenzurat să se miște. La Focșani evenimentul a fost transmis live pe toate rețelele de socializare, televiziunile tăceau, plătite fiind de Ciordacu et Co să tacă. Dar ceva presă independentă a preluat mesajul meu și al S.O.S. România. 24 de ore de tăcere media. Am intrat iar pe live-uri pe rețelele de socializare și am declanșat lupta împotriva antiromânescului!

MOLDOVA REVOLTĂ-TE! ROMÂNIA REVOLTĂ-TE!

Evenimentul de la Bacău, cu prezentarea candidaților S.O.S. România și bannere cu MOLDOVA SE REVOLTĂ! Tricouri inscripționate cu ”MÂNDRU CĂ SUNT MOLDOVEAN” au stârnit în sfârșit revolta și au dat românilor curaj. Din acel moment valul de repulsie față de psd, Ciordacu et co., nu s-a mai oprit. Unii dintre politicieni s-au gândit să mai prindă un pic de capital politic și au început să mimeze actul românismului, ca să fie în trend. Acum se întrec care mai de care să fie mândri că sunt moldoveni și români. În timp ce au distrus Moldova, ca și România toată: o regiune a Moldovei lăsată în sărăcie lucie, cu o populație dată afară din țară, fără autostrăzi, fără drumuri, fără infrastructură rutieră, fără dezvoltare economică, fără agricultură, fără locuri de muncă, cu cei mai mulți copii lăsați singuri, cu cel mai mare trafic de persoane, pentru că asta este politica PSD-PNL de 34 de ani, timp în care au avut acoliți UDMR, USR, AUR, ALDE, PRO ROMÂNIA, PMP etc.

Ciordacule, tu care te vezi președintele României sprijinit de Israel și USA, dar nu de românii care te jignesc cu apartenența română, noi nu te vedem decât în pușcărie pe viață. Viețaș scrie pe tine și nu mai durează mult, hoțule și infractorule! Când te vei mai gândi vreodată să distrugi familii, fie furând nevestele, făcându-ți-le amante, fie dând ordin să fie distruse familiile altor oameni politici ca să îți faci loc la prezidențiale, să te gândești că roata se întoarce! Și că unii dintre noi nu iertăm, nu uităm și suntem pedeapsa voastră!

România a fost sărăcită, jignită, înjosită, furată de toți politicienii români care s-au perindat pe la guvernare și președinție. A fost trădată, umilită, violată, ucisă pas cu pas de politicieni de tip ciolacu, și special am scris fără majusculă. Astfel de trădători de neam și țară nu au voie să mai stea în libertate, politicieni fără Dumnezeu, care cred că dacă donează bisericii, îi absolvă Dumnezeu de păcate și le este permis totul. Politicieni de doi bani și cea mai joasă speță, care au distrus această țară și acest popor. Ciordacule îți solicităm demisia din toate funcțiile deținute și solicităm tuturor instituțiilor interne și internaționale să îți retragă toate titlurile primite și toate diplomele acordate, iar Biserica Ortodoxă Română să îți retragă toate premiile oferite și să se dezică de această Satană a politicii românești. Suntem în Săptămâna Patimilor și nu înțeleg de ce tot poporul român să pătimească, și nu politicienii trădători. Iertarea vine după îndelungă penitență și după multă smerenie, pe care nu o vedem la ciolaci, ciuci și alte excremente politice românești. Dar toate acestea se obțin în afara spectrului politic, de aceea este imperios necesar ca acești gândaci să dispară din politica românească. Poporul român nu vă va mai jigni de data asta, stați liniștiți, trădători pesediști ce sunteți! 34 de ani Moldova v-a făcut onoarea să vă aleagă să îi reprezentanți și i-ați umilit și sărăcit. Acum Moldova vă va înapoia jignirea înmiit astfel încât să nu mai reprezentați pe nimeni.

Noi toți suntem Eminescu, iar Eminescu era moldovean

„Mizeria materială şi morală a populaţiei, destrăbălarea administraţiei, risipa banului public, cumulul, corupţia electorală, toate acestea n-au a face, la drept vorbind, cu cutări sau cutări principii de guvernamânt. Oricare ar fi guvernul şi oricare vederile sale supreme, corupţia şi malonestitatea trebuie să lipsească din viaţa publică; oricare ar fi, pe de alta parte, religia politică a unui guvern, ea nu-i dă drept de-a se servi de nulităţi venale, de oameni de nimic, pentru a guverna.” (Mihai Eminescu, ziarul „Timpul” din 9 decembrie 1882).

„Acela ce cutează a se revolta faţă de această stare de lucruri, acela care îndrăzneşte să arate că formele poleite învelesc un trup putred, că „progresul” nostru ne duce la pierzare, că elementele sănătoase trebuie să se conjure şi să facă o luptă supremă pentru mântuirea acestei ţări este denunţat opiniei publice de către negustorii de principii liberal-umanitare ca barbar, ca antinaţional, ca reacţionar.” (Mihai Eminescu, ziarul „Timpul” din 23 iunie 1879).

ȘI TOTUȘI VOI CONTINUA SĂ MĂ REVOLT! PENTRU CĂ EU SUNT MÂNDRĂ SĂ FIU ROMÂNCĂ! SUNT MÂNDRĂ SĂ FIU MOLDOVEANCĂ! SUNT MÂNDRĂ SĂ FIU ARDELEANCĂ! SUNT MÂNDRĂ SĂ FIU MUNTEANCĂ! SUNT MÂNDRĂ SĂ FIU OLTEANCĂ! SUNT MÂNDRĂ SĂ FIU BĂNĂȚEANĂ! SUNT MÂNDRĂ SĂ FIU DOBROGEANĂ! SUNT MÂNDRĂ SĂ FIU BUCOVINEANĂ! SUNT MÂNDRĂ SĂ FIU TOT CEEA CE ÎNSEAMNĂ ROMÂNIA!”, se arată în comunicatul de presă.

