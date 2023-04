Gigi Becali își anunță, încă o dată, ieșirea din fotbal: „Așa nu se mai poate”. Suma pentru care este dispus să vândă FCSB

Patronul FCSB, Gigi Becali, a anunțat, încă o dată, că este decis să se retragă din fotbal, după meciul pierdut de formația sa în Giulești, contra Rapidului, scor 0-1, în care arbitrul Horațiu Feșnic a dezavantajat clar echipa roș-albastră.

Becali a făcut anunțul în cadrul unei conferințe de presă susținută la reședința din Aleea Alexandru: „Eu am semnat astăzi ieşirea mea din toate funcţiile de la club. Tot ce înseamnă reprezentarea FCSB cu federaţia nu va mai fi. Adunări generale să le facă ei cum vor. Valeriu Argăseală nu se va mai duce la niciun fel de Comitet Executiv, pentru că nu mai vreau să fim sclavi. Aşa nu se mai poate. Nedreptatea şi minciuna nu pot să o dovedesc. Sunt bine organizaţi, au prea multe structuri în spate. Ce înseamnă federaţie pe noi nu ne mai interesează, va trimite hârtie şi nu va mai călca pe acolo”.

Suma pe care Becali o cere pentru a vinde FCSB este de 25 de milioane de euro, afirmând că are creanţe de 23 de milioane la club: „Dacă dă cineva 25 de milioane eu ies, gata. Poate să vină de oriunde, şi din Africa, eu vreau 25 de milioane banii mei, echipa, jucători, tot. Baza nu o dau, cum să dau baza? Că numai baza face 50 de milioane. Am băgat 10 de când sunt eu aici, cu generalii atunci am băgat 10 şi am făcut majorare de capital de 3 milioane. Deci eu am băgat 23 de milioane de euro. Eu asta vreau, 25 de milioane, cu dobânda mică. Eu o să vreau doar să îmi scot banii, atât vreau, creanţele sunt ale mele, nu pot să le arunc pe stradă. Cine o ia trebuie să îmi dea banii, eu vreau să dorm liniştit.”

Până când va găsi un cumpărător pentru FCSB, Becali a anunţat că vrea să transfere acţiunile către o rudă de-a sa. „O să găsesc o soluţie, pentru că fetele au zis că nu le trebuie balamucul ăsta, mi-au spus că nu au nevoie de puşcărie. Eu, gata, la revedere în fotbal. Poate o să pun clubul pe numele sorei mele. Dacă nu pot să împlinesc dreptatea, mă retrag. Asta este hotărârea mea, probabil că în următoarele zile o să văd pe numele cui voi pune acţiunile, până vând. Nici la meciuri nu o să mă mai uit. Echipa va fi finanţată, pentru că o dau cuiva din familie, care are bani”, a spus Becali.

Conform declaraţiilor lui Becali, clubul de fotbal FCSB va fi condus în următoarea perioadă de managerul general Mihai Stoica: „MM Stoica va fi preşedintele consiliului de administraţie, el va comanda tot, pe mine nu o să mă mai intereseze nimic. După meci o să întreb şi eu scorul, nu o să mă mai intereseze nimic. La revedere, băi, Burleanule, spală-te pe cap cu Vassaras şi cu toţi arbitrii tăi şi cu toate mizeriile pe care le faci tu. Eu o să revin în fotbal doar când vor pleca ei”.

Nemulţumirea lui Becali este legată de faptul că adversara de duminică seara, Rapid, nu a fost sancţionată de arbitrul Horaţiu Feşnic cu două cartonaşe roşii, în urma unor faulturi asupra jucătorilor Florinel Coman şi Andrea Compagno.

„L-a adus pe Vassaras ăsta care face ce vrea el. Cum să ajuţi fotbalul după ce a făcut Feşnic? Coman are piciorul atât. S-a dus cu piciorul direct în gleznă, dacă-i prindea piciorul i-l rupea pe toată viaţa. Îl distrugea. Aşa ceva este inadmisibil. O să trimit la UEFA hârtie, că patronul s-a retras din cauza greşelilor lui Feşnic. Eu nu pot să accept nedreptatea asta. Feşnic a umplut paharul, gata, nu mai vreau. Eu de când sunt în fotbal nu am văzut aşa ceva. Aveam nevoie de două cartonaşe roşii? Aveam nevoie de unul şi meciul era câştigat”, a mai spus Becali.

De-a lungul timpului, patronul FCSB a amenințat în nenumărate rânduri că este decis să se retragă din fotbal şi să vândă echipa, dar mereu a revenit asupra deciziei la scurt timp.

