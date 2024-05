“Este important Bucureștiul și îl sprijinim cu toată forța pe Sebastian, dar în următoarele 40 de zile sper să nu va trebui să răspundem doar întrebărilor despre ce se întâmplă in Sectorul 1 si București, mai sunt atâtea milioane de români care trăiesc in alte orașe. Când lumea va pune lupa pe ce au făcut Clotilde Armand și Nicușor Dan vor începe să dea înapoi, pentru că nu au făcut mai nimic, Nicușor ca manager al orașului a fost dezastruos. Nu sunt îngrijorat de scorul lui Sebastian si al PNL, iar în următoarele săptămâni sunt convins că bucureștenii vor avea ocazia să vadă un program serios pentru administrarea orașului, potrivit actualitate.org.

RAREȘ BOGDAN: NICUȘOR DAN NU ESTE PNL

Eu sper ca liberalii din București, care sunt în jur de 25% din electorat, să-i dea voturile lui Sebastian Burduja. Oamenii trebuie să înțeleagă faptul că Nicușor Dan este izolat, iar după 4 ani în care n-a reușit să ne rezolve problema apei calde și al căldurii, ce ar mai putea să rezolve. Electoratul PNL este extrem de informat și cultivat, vreau să le spun că Nicușor Dan nu este candidatul nostru, nu va avea un parteneriat nici cu Guvernul, nici cu Consiliul General, așa că a-i da un vot înseamnă a-l arunca pe apa sâmbetei. Eu sper ca scorul lui Sebastian să sară în curând de pragul de 20%. De altfel, din toate analizele făcute de noi, șansa ca scorul vreunuia dintre candidați să treacă de 30% este extrem de redusă, după cum arată poza momentului, eu cred că bătălia se va da pe scorul 24-28%”, a afirmat europarlamentarul PNL Rareș Bogdan, în exclusivitate la Realitatea Plus.

Rareș Bogdan îl vede pe Burduja candidat PNL-PSD la Primăria Capitalei

Rareș Bogdan a subliniat că liderii PSD și PNL ar trebui să îl susțină pe Sebastian Burduja pentru că are cea mai puțină respingere din partea electoratului, potrivit romaniatv.net.

Rareș Bogdan a bătut cu pumnul în masă!

”În momentul în care, culmea, deși astăzi pare că Cristian Popescu sau Nicușor Dan sunt în pole position, urmați de Gabriela Firea și Sebastian Burduja, paradoxal, dacă liderii PNL se pun în spatele lui Sebastian Burduja, care are cel mai puțin hate dintre toți patru. De asemenea, dacă cei patru primari sau trei primari de sector, Negoiță, care are un grad de încredere de peste 60%, Băluță, care are un grad de încredere de peste 65%, Ciucu, care are un grad de încredere de 48%, dacă cei trei primari ai PNL și PSD se pun în spatele lui Sebastian Burduja… De asemenea, pe panourile din Capitală, în Tiktok, în Facebook și Instagram, Ilie Bolojan, Emil Boc, Rareș Bogdan, Dan Motreanu, Nicolae Ciucă ne punem în spatele lui Sebastian, iar premierul Ciolacu, la rândul său, pentru că o treime din electorat e alături de PSD, s-ar pune în spatele unui candidat care are cea mai puțină respingere dintre toți, cu un proiect extrem de serios… Singurul care poate rupe masiv din electoratul lui Nicușor este Sebastian Burduja”, a declarat Rareș Bogdan la Antena3CNN.

