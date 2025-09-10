VIDEO. Șeful NATO, mesaj pentru Putin: „Vom apăra fiecare centimetru de teritoriu al Alianței”

De către

Apărările aeriene ale NATO au ajutat la contracararea dronelor care au pătruns în spațiul aerian polonez în timpul nopții, iar șeful Alianței, Mark Rutte, este în contact cu autoritățile de la Varșovia, a declarat miercuri o purtătoare de cuvânt a NATO, scrie AFP.

Mark Rutte a reacționat

„Numeroase drone au intrat în spațiul aerian polonez în timpul nopții și au fost întâmpinate de apărările aeriene poloneze și NATO. Secretarul General al NATO este în legătură cu conducerea Poloniei, iar NATO consultă îndeaproape autoritățile poloneze”, a scris purtătoarea de cuvânt Allison Hart pe X.

Comandantul suprem al NATO în Europa, generalul american Alexus Grynkewich, a declarat că Alianța a reacționat „rapid și decisiv la situație”.

Un purtător de cuvânt a precizat într-un comunicat că incidentul marchează „prima dată când avioanele NATO au angajat potențiale amenințări în spațiul aerian al unui aliat”.

Conform declarației, avioanele de luptă ale Forțelor Aeriene olandeze au intervenit și au neutralizat amenințările potențiale.

Sistemele de apărare aeriană Patriot din Germania, staționate în Polonia, au fost puse în alertă, iar un avion italian de avertizare timpurie a fost lansat.

„NATO… este angajată să apere fiecare kilometru de teritoriu al Alianței, inclusiv spațiul nostru aerian”, se arată în comunicat.

