Raport ONU: Coreea de Nord intensifică execuțiile și munca forțată, pedepsind inclusiv vizionarea de filme străine

Coreea de Nord a crescut semnificativ aplicarea pedepsei cu moartea, inclusiv pentru cetățenii surprinși urmărind sau distribuind filme și seriale străine, arată un raport recent al Națiunilor Unite. Dictatura nord-coreeană, izolată de restul lumii, impune totodată muncă forțată extinsă și restricții tot mai severe asupra libertăților cetățenilor, potrivit BBC.

Pedepse cu moartea în Coreea de Nord

Conform raportului Oficiului ONU pentru Drepturile Omului, în ultimul deceniu statul nord-coreean a strâns controlul asupra „tuturor aspectelor vieții cetățenilor”, folosind tehnologii de supraveghere tot mai sofisticate. „Nicio altă populație nu este supusă unor restricții atât de dure în prezent”, se arată în document.

Începând din 2015, cel puțin șase legi noi permit aplicarea pedepsei cu moartea pentru diverse infracțiuni, inclusiv distribuirea de conținut media străin. Escapadele recente arată că execuțiile au devenit mai frecvente, fiind adesea realizate prin pluton de execuție în public, pentru a intimida populația.

Multe dintre mărturiile persoanelor care au fugit din țară descriu o degradare severă a condițiilor de trai sub conducerea lui Kim Jong Un. De la lipsa hranei suficiente – mulți considerând trei mese pe zi un lux – până la reprimarea piețelor informale și controlul strict al granițelor, viața de zi cu zi este marcată de frică și suferință.

CITEȘTE ȘI – Kremlinul anunță că negocierile de pace dintre Rusia și Ucraina au fost puse pe pauză

Raportul mai arată că regimul folosește muncă forțată extinsă, recrutează tineri din familii sărace, orfani și copii străzii pentru proiecte periculoase, glorificând chiar decesele ca „sacrificii pentru conducător”. În paralel, închisorile politice și taberele de muncă forțată continuă să funcționeze, deși au fost semnalate „îmbunătățiri limitate” în reducerea violenței gardienilor.

ONU solicită ca situația să fie transmisă Curții Penale Internaționale de la Haga și cere guvernului nord-coreean să desființeze taberele politice, să înceteze folosirea pedepsei cu moartea și să educe populația în materie de drepturi omului.

Raportul nostru arată o dorință clară și puternică de schimbare, mai ales în rândul tinerilor din Coreea de Nord, a declarat Volker Türk, Înalt Comisar ONU pentru Drepturile Omului.

Urmărește România Liberă pe Google News, Linkedin, Twitter, Facebook și Youtube.