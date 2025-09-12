Kremlinul anunță că negocierile de pace dintre Rusia și Ucraina au fost puse pe pauză

De către

Kremlinul a declarat vineri că negocierile de pace dintre Rusia și Ucraina sunt „în pauză”, în timp ce eforturile președintelui american Donald Trump de a încheia conflictul de trei ani și jumătate întâmpină dificultăți, scrie AFP.

În încercarea de a media un acord care să pună capăt ostilităților, Trump s-a implicat într-o serie de acțiuni diplomatice, inclusiv prin găzduirea omologului său rus, Vladimir Putin, în Alaska. Însă Moscova și-a continuat ofensiva și bombardamentele aeriene.

Negociatorii noștri au posibilitatea să comunice prin canale dedicate. Dar, pentru moment, este probabil mai corect să vorbim despre o pauză, a declarat purtătorul de cuvânt Dmitri Peskov într-o conferință cu jurnaliști, inclusiv AFP.

Nu poți privi prin ochelari roz și să te aștepți ca procesul de negocieri să aducă rezultate imediate, a adăugat el.

Putin a exclus efectiv o întâlnire cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, care consideră că un summit este esențial pentru a debloca impasul.

Rusia a intensificat atacurile asupra Ucrainei, lansând săptămâna trecută cea mai mare ofensivă aeriană de până acum, care a provocat victime și a incendiat o clădire guvernamentală în capitala Kiev.

Trei runde de negocieri directe la Istanbul nu au produs decât schimburi de prizonieri la scară largă.

Rusia a menținut o serie de cerințe dure, inclusiv cedarea completă a regiunii Donbas de est, pe care încă o controlează parțial.

Kievul a respins concesiile teritoriale și solicită desfășurarea de trupe europene în Ucraina ca forță de menținere a păcii, ceea ce Moscova consideră inacceptabil.

