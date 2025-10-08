Raed Arafat trage un semnal de alarmă: „Nu putem să nu luăm în serios un cod roșu emis de experții de la ANM”

Șeful Departamentului pentru Situații de Urgență (DSU), Raed Arafat, a explicat, miercuri, că autoritățile au obligația să reacționeze ferm în fața avertizărilor meteo severe emise de Administrația Națională de Meteorologie (ANM) și să ia măsuri preventive pentru protejarea populației.

Raed Arafat trage un semnal de alarmă

„În secunda în care ANM-ul a stabilit aceste coduri, noi avem unele proceduri, planuri, modalități de pregătire și ne pregătim pentru impactul care poate să se producă. Nu e obligatoriu să se producă. Ne pregătim pentru impactul care poate să se producă. Acest impact, dacă este cod roșu sau chiar și cod portocaliu, poate să fie unul foarte major. Sub incidența codurilor portocalii am avut uneori viituri care au omorât oameni, deci noi nu putem să nu luăm în serios un cod roșu sau un cod portocaliu, emis de experții de la Agenția Națională de Meteorologie”, a explicat Arafat, într-o înregistrare publicată de Ministerul Afacerilor Interne.

Șeful DSU a subliniat că închiderea școlilor a fost o măsură preventivă justificată, menită să reducă riscurile pentru elevi și cadrele didactice, în condițiile în care, doar până la ora 10:00, Serviciul de Telecomunicații Speciale (STS) a înregistrat peste 1.500 de apeluri la 112 legate de condițiile meteo în București și Ilfov.

„În București au căzut copaci, inclusiv peste o mașină în deplasare, unde, din fericire, nu s-a întâmplat nimic cu pasagerii. Aici nu putem să venim să ne cerem scuze că nu s-a întâmplat nimic. Noi putem să spunem, probabil, că, dacă nu se dădeau avertismentele și oamenii umblau toți pe stradă fără nicio problemă, fără să ia în considerare că este cod roșu, cei aproape 30 de copaci care au căzut în București puteau să cadă peste mai multe mașini în deplasare și să avem și răniți sau poate și morți. Asta n-avem cum să o spunem. Probabil că am prevenit”, a transmis Raed Arafat.

Acesta a atras atenția și asupra valului de dezinformări apărute în spațiul public, acuzând anumite conturi de social media de manipulare.

