Activitatea ciclonică mediteraneană este obișnuită pentru această perioadă a anului, însă intensitatea fenomenului de această dată este deosebită. Meteorologul Iris Răducanu a declarat pentru Agerpres.

„În sezonul de toamnă ploile sunt normale, activitatea ciclonică mediteraneană este normală în această perioadă, însă intensitatea, mai ales în sud-estul ţării, este ceva mai rar întâlnită.”

Ultimele coduri roșii pentru ploi abundente au fost emise în 2022 pentru județul Vâlcea și zona montană a județelor Argeș și Gorj, iar în 2024 pentru județul Galați.

Cod roșu de ploi torențiale pentru șase județe și București

Codul roșu este valabil de marți seară, ora 21:00, până miercuri, ora 15:00, și vizează județele Constanța, Călărași, Ialomița, Giurgiu, Ilfov și Municipiul București.

În aceste zone se așteaptă ploi torențiale abundente, izolat cu descărcări electrice, și cantități de apă între 80-100 litri pe metru pătrat, izolat chiar 120-140 l/mp.

Vremea se va ameliora în zilele următoare

Meteorologul ANM a explicat că „după acest interval, ne aşteptăm ca aria precipitaţiilor să se restrângă şi intensitatea acestora să scadă, motiv pentru care Codul roşu nu credem că va fi prelungit.”

Începând de miercuri seara și joi, precipitațiile vor scădea, însă estul și sud-estul țării vor fi afectate de intensificări ale vântului, unde va fi în vigoare un Cod galben.

Rafalele vor atinge 50-70 km/h, iar în Carpații de Curbură și Estul Carpaților Meridionali, la altitudini de peste 1.700 metri, rafalele pot depăși 90 km/h.

