Rădulescu, BNR: Înainte de a crește taxele și impozitele, trebuie eliminate facilitățile fiscale

Eugen Rădulescu, directorul Direcției de Stabilitate Financiară din BNR, este de părere că în contextul deficitului bugetar, înainte de a impune noi taxe și impozite, ar trebui eliminate facilitățile fiscale, în special pentru cei din sectorul IT, care oricum câștigă sume enorme și despre care spune că este imposibil ca aceștia să plece în vest întrucât acolo vor plăti cu adevărat taxe și impozite uriașe.

,,În momentul în care noi avem 27% (nr. pondere a veniturilor fiscale), în timp ce media UE este 41 %, una din cauzele deficitului este că încasăm putin din taxe și impoztice. Calculele arată că partea problematică este de colectare a veniturilor. Colectarea are o teribilă problemă și anume că sistemul de taxe și impozite a devenit un adevărat șvaițer: sunt atatea scutiri si bonificații de care beneficiază unele industrii, încât există mai multe categorii de oameni. Pentru mine rămâne o enigmă cum sistemul IT care are venituri foarte ridicate beneficiază de eliminarea impozitelor pe venit. Oameni care câștigă 3-4 mii de euro pe lună nu plătesc taxe. Asta înseamnă ca cei cateva sute de mii de oameni beneficiază de asistență sanitară pe buzunarul celorlalti și este lipsit de sens.”, a declarat Eugen Rădulescu.

Acesta a continuat să spună că acestea sunt măsuri populiste.

,,Punctul meu de vedere este că primul lucru înainte de a mări taxele și impozitele este să elimini privilegiile fiscale. Sunt măsuri populiste. Tot auzim ca vor pleca it-iștii. Unde credeți că există impozite atât de mici încât să plece? As vrea să o văd și pe asta, că vor pleca it-iștii. În vestul Europei, sunt taxați la sânge.”, a mai spus Rădulescu.

Expertul BNR aduce în discuție și faptul că în țara noastră pe lângă anumite facilități fiscale, avem și TVA preferențial.

,,Rata de TVA este puțin peste 14% pentru că avem enorm de multe scutiri și reduceri care nu exită în alte părți ale lumii. Echipamentul sportiv are taxa de 5%. Pentru curent electric plătim 19%, dar pentru apă și canalizare plătim 9%. Avem multe PFA-uri care plătesc 10-12% la CASS, nu este în regulă.”, a declarat Rădulescu.

Decizia ANPC de a sancționa băncile din cauza ratelor, criticată de BNR

Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) a amendat în total 19 bănci cu aproape 1 milion de lei. Comisarii ANPC au declarat că au identificat practici comerciale înșelătoare cu privire la modul de calcul al ratelor, prin faptul că, pe graficul de rambursare, rata era compusă, în primii ani, 25% din soldul principal de rambursat și 75 % dobândă. Prin această modalitate de calcul, consumatorii plateau, de fapt, preponderent dobândă, au justificat reprezentanții ANPC.

,,Cea mai recentă dintre deciziile pe care le-a luat ANPC-ul în legătură cu creditarea bancară și cu dobânzile care sunt stabilite reprezintă un monument de ignoranță. Nu se poate să spui că dobânda se poate calcula altfel decât înmulțind creditul cu rata dobânzii sau că nu e moral, nu e etic, argumente fără să țină cont de faptul că toate creditele erau acordate conform legii. Niciunul dintre motivele pentru care au fost amendate cele 18 bănci nu stă în picioare. Sigur că publicului îi place să i se spună că dobânzile sunt prea mari.”, este de părere Eugen Rădulescu.

Acestea sunt câteva dintre concluziile lui Eugen Rădulescu de la prezentarea raportului asupra stabilității, ocazie cu care și-a anunțat și retragerea din funcția de director al Direcției de Stabilitate Financiară din BNR, funcție pe care i-a lăsat-o lui Florian Neagu.

Noul director al BNR a profitat de ocazie și a declarat că ANPC nu a gestionat bine acest caz.

,,Per ansamblu imaginea băncilor nu este grozavă. O posibilitate care ar putea să îmbunătățească modul în care este această relație între bancă și client e legată de protecția consumatorului. Dacă ne uităm la cazuistica din întreaga Europă în toate țările în care Banca Centrală are și rol de autoritate de supraveghere microprudențială are și rol de protecția consumatorilor de servicii bancare. Pentru a armoniza aceste evoluții și de asemenea pentru a folosi expertiza care există în cadrul băncii centrale sunt unele inițiative privind modul în care se face protecția de servici bancare, așa cum este protecția consumatorilor pentru servicii financiare pe care o fac colegii de la ASF.”, a declarat Florian Neagu, noul director al BNR.

Legea privind serviciile bancare prin care să fie readuse de la ANPC la BNR este încă în Parlament. BNR a transmis în primăvară o scrisoare parlamentului, dar încă se așteaptă votul. Este vorba de inițiativa legislativă B667/2022 privind modificarea unor acte normative (este vizata Legea 258/2017 privind costurile asociate conturilor de plati) in scopul cresterii incluziunii financiare.

