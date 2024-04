Florinel Coman, după ce FCSB a cucerit primul titlu din ultimii 9 ani: „E un moment unic care va rămâne în inima mea”

FCSB a învins-o pe Farul cu 2-1, sâmbătă seara, pe Arena Națională, și a cucerit un nou titlu după 9 ani de așteptare. La finalul partidei, golgheterul campionatului, Florinel Coman, care nu a evoluat din cauza unei accidentări, a declarat că se simte campion și acest moment va rămâne mereu în inima sa.

„Mă simt bine, mă simt campion. M-am gândit la această zi de când a început acest campionat. Dacă ne uităm în spate, am reuşit să câştigăm datorită muncii pe care am depus-o. Am luptat unul pentru celălalt, am suferit împreună, pentru că nu toate zilele sunt frumoase. Aşa că acum a venit şi ziua cea mare în care ne bucurăm. E un moment unic care va rămâne în inima mea”, a spus Coman.

Jucătorul care a nu a evoluat în meciul cu Farul din cauza unei accidentări a precizat că era mai bine ca FCSB să primească trofeul de campioană la finalul meciului de sâmbătă seară.

„E mai mare bucuria acum, când realizezi că eşti campion la pas, cu câteva etape înainte… decât atunci când vom fi premiaţi. Cel mai bine ar fi fost să jucăm azi cu titlul pe masă. Dar o să sărbătorim cu suporterii şi după meciul cu CFR. Ei au fost mereu lângă noi şi le mulţumim pentru acest lucru”, menţionat Florinel Coman.

Cu trei etape înainte de finalul sezonului, FCSB este campioană matematic, singura miză a formației antrenate de Elias Charalambous fiind acum doar diferența de puncte cu care va termina în fața rivalelor.

FCSB a câştigat titlul de campioană a României la fotbal, sâmbătă seara, după ce a învins-o pe Farul Constanţa cu scorul de 2-1 (1-0), pe Arena Naţională din Capitală, în etapa a şaptea a fazei play-off a Superligii.

Roș-albaștrii nu mai câştigaseră titlul din 2015, de pe vremea când pe banca tehnică se afla Costel Gâlcă, actualul antrenor de la Universitatea Craiova.

