Prim-ministrul qatarez Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani a afirmat miercuri că omologul său israelian, Benjamin Netanyahu, ar trebui adus în fața justiției, apreciind că atacul israelian asupra liderilor Hamas din Doha a ‘distrus orice speranță’ de eliberare a ostaticilor din Fâșia Gaza, scrie AFP.

Al-Thani l-a atacat pe Netanyahu după ce acesta din urmă a avertizat autoritățile qatareze: ‘Le spun Qatarului și tuturor națiunilor care adăpostesc teroriști: trebuie fie să-i expulzați, fie să-i aduceți în fața justiției. Pentru că dacă nu o faceți, o vom face noi’.

Atacul fără precedent, marți, la Doha, împotriva liderilor mișcării islamiste palestiniene Hamas i-a atras, de asemenea, o mustrare rară din partea președintelui american Donald Trump, un aliat apropiat al Israelului, care s-a declarat ‘foarte nemulțumit’.

Hamas afirmă că înalții responsabili vizați au supraviețuit

Hamas, care se află în război cu Israelul în Fâșia Gaza, a afirmat că înalții responsabili vizați au supraviețuit, dar că raidurile israeliene au făcut șase morți.

‘Trebuie adus în fața justiției’, a afirmat premierul qatarez despre Netanyahu într-un interviu acordat canalului american CNN.

‘Cred că ceea ce a făcut Netanyahu ieri (luni) a fost să distrugă orice speranță pentru ostatici’, a adăugat prim-ministrul, a cărui țară joacă rolul de mediator în negocierile pentru un armistițiu în Gaza și eliberarea ostaticilor deținuți în teritoriul palestinian.

Qatarul ‘reevaluează totul’ în ceea ce privește această mediere, a adăugat el.

Acești ostatici au fost răpiți în timpul unui atac fără precedent al Hamas pe teritoriul israelian la 7 octombrie 2023, care a declanșat războiul din Gaza.

Israelul, care a promis că va distruge mișcarea islamistă și o va alunga din teritoriul palestinian, unde a preluat puterea în 2007, i-a decimat conducerea de la începutul războiului.

În ripostă la atacul din 7 octombrie, armata israeliană a lansat o ofensivă devastatoare în Fâșia Gaza, făcând zeci de mii de morți și provocând o catastrofă umanitară.

