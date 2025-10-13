PSG a pus ochii pe vedeta Barcelonei

Paris Saint-Germain este din nou în centrul atenției, de această dată pentru un tânăr superstar al Barcelonei, Lamine Yamal. După plecarea lui Lionel Messi, Neymar și Kylian Mbappe din primul „11” al parizienilor, clubul francez pare hotărât să-și asigure următorul mare nume și nu se uită la costuri.

Lamine Yamal, pe lista PSG-ului

Jurnalistul de renume Romain Molina, care a colaborat cu publicații precum The Guardian și The Independent, susține că PSG urmărește îndeaproape semnătura lui Yamal de ani buni, iar interesul clubului s-a intensificat recent după ce nu a reușit să-l păstreze pe Messi.

„Trebuie să-l avem”, ar fi spus conducerea clubului parizian, pregătită să facă orice pentru a-l aduce pe tânărul de 18 ani la Paris. În timp ce Manchester City menține un interes pentru jucător, se pare că PSG este „absolut hotărât” să încheie transferul în următorii ani, semnalând disponibilitatea de a investi sume uriașe pentru a-l convinge pe Yamal.

CITEȘTE ȘI – România – Austria, spectacol total pe Arena Națională și la TV!

Între timp, Barcelona nu stă pe margine. Clubul catalan a oferit lui Yamal unul dintre cele mai mari contracte din istoria sa, cu bonusuri de loialitate și stimulente de performanță, pentru a-l descuraja pe tânărul talent să accepte ofertele venite din partea PSG sau a altor cluburi de top din Europa.

Barcelona continuă să-l sprijine pe Yamal atât financiar, cât și public, asigurându-se că acesta rămâne un element cheie al proiectului sportiv pe termen lung al clubului.

Lamine Yamal devine astfel mărul discordiei dintre două mari cluburi europene, PSG și Barcelona, într-o bătălie care se anunță intensă în următoarele sezoane.

Urmărește România Liberă pe Google News, Linkedin, Twitter, Facebook și Youtube.