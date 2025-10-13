România – Austria, spectacol total pe Arena Națională și la TV!

Peste 2 milioane de români au urmărit victoria tricolorilor, într-un meci care a adus din nou entuziasmul calificării la Campionatul Mondial.

Echipa națională a României a obținut o victorie dramatică, duminică seară, pe Arena Națională, în fața a peste 40.000 de spectatori, învingând selecționata Austriei cu scorul de 1-0, grație golului marcat de Virgil Ghiță în minutul 90+5.

Succesul tricolorilor, care își mențin astfel șansele reale de calificare la Campionatul Mondial din 2026, a fost sărbătorit nu doar pe stadion, ci și în fața televizoarelor, unde Antena 1 a fost lider absolut de audiență pe toate segmentele de public.

Antena 1, lider detașat la nivel național și urban

Partida transmisă în direct, în intervalul orar 21:47 – 23:39, a fost urmărită în medie de 2.147.826 de telespectatori la nivel național, postului Antena 1 revenindu-i un rating de 12,3 și o cotă de piață de 36,9%. Pe locul al doilea s-a situat Pro TV, cu doar 4 puncte de rating și 12% cotă de piață.

Audiență națională:

Antena 1: 2.147.826 telespectatori

Pro TV: 698.480 telespectatori

Pe segmentul urban, meciul a fost urmărit de 1.197.064 de persoane, ceea ce a adus postului din Băneasa un rating de 12,2 și un share de 36,9%, în timp ce Pro TV a înregistrat 3,7 puncte de rating și 11,3% cotă de piață.

Audiență urbană:

Antena 1: 1.197.064 telespectatori

Pro TV: 363.044 telespectatori

„Minutul de aur” a fost înregistrat la ora 22:13, când peste 2,3 milioane de telespectatori urmăreau partida pe Antena 1, fix în momentele de maximă tensiune din repriza secundă.

Succes tricolor și în audiențe

Victoria României a adus un nou val de entuziasm printre suporteri, dar și o performanță remarcabilă pentru televiziunea care transmite meciurile tricolorilor. Antena 1 și-a consolidat astfel poziția de lider în segmentul sportiv, pregătindu-se deja pentru cele mai importante competiții ale deceniului.

Antena 1 va transmite două ediții consecutive ale Campionatului Mondial

În 2026, postul va difuza în exclusivitate în România prima ediție a Campionatului Mondial cu 48 de echipe și 104 meciuri, organizată în Statele Unite ale Americii, Canada și Mexic.

Tot Antena 1 va transmite și Campionatul Mondial din 2030, o ediție specială care marchează Centenarul competiției. Turneul va debuta în Uruguay, Argentina și Paraguay, locul unde s-a jucat prima Cupă Mondială din istorie, și se va încheia pe celălalt mal al Atlanticului, în Spania, Portugalia și Maroc.

Prin audiențele-record înregistrate cu meciul România – Austria, televiziunea din Pipera reconfirmă interesul uriaș al publicului român pentru fotbalul național și internațional, într-un moment în care tricolorii au redevenit o echipă care inspiră speranță.

Urmărește România Liberă pe X, Facebook și Google News!