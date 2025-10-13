România – Austria, spectacol total pe Arena Națională și la TV!

De către
Dragos Soneriu
-
0
19
fotbal:romania austria, preliminariile c.m. 2026 (12.10.2025)
Virgil Ghita marcheaza un gol de langa Andrei Burca, Philipp Lienhart, Nicolas Seiwald si Stefan Posch la meciul de fotbal dintre Romania si Austria, din cadrul Preliminariilor Campionatului Mondial 2026, desfasurat pe Arena Nationala din Bucuresti, duminica 12 octombrie 2025. © FOTO:Razvan Pasarica/SPORT PICTURES

Peste 2 milioane de români au urmărit victoria tricolorilor, într-un meci care a adus din nou entuziasmul calificării la Campionatul Mondial.

Echipa națională a României a obținut o victorie dramatică, duminică seară, pe Arena Națională, în fața a peste 40.000 de spectatori, învingând selecționata Austriei cu scorul de 1-0, grație golului marcat de Virgil Ghiță în minutul 90+5.

Succesul tricolorilor, care își mențin astfel șansele reale de calificare la Campionatul Mondial din 2026, a fost sărbătorit nu doar pe stadion, ci și în fața televizoarelor, unde Antena 1 a fost lider absolut de audiență pe toate segmentele de public.

Antena 1, lider detașat la nivel național și urban

Partida transmisă în direct, în intervalul orar 21:47 – 23:39, a fost urmărită în medie de 2.147.826 de telespectatori la nivel național, postului Antena 1 revenindu-i un rating de 12,3 și o cotă de piață de 36,9%. Pe locul al doilea s-a situat Pro TV, cu doar 4 puncte de rating și 12% cotă de piață.

Audiență națională:

  • Antena 1: 2.147.826 telespectatori
  • Pro TV: 698.480 telespectatori

Pe segmentul urban, meciul a fost urmărit de 1.197.064 de persoane, ceea ce a adus postului din Băneasa un rating de 12,2 și un share de 36,9%, în timp ce Pro TV a înregistrat 3,7 puncte de rating și 11,3% cotă de piață.

Audiență urbană:

  • Antena 1: 1.197.064 telespectatori
  • Pro TV: 363.044 telespectatori

Minutul de aur” a fost înregistrat la ora 22:13, când peste 2,3 milioane de telespectatori urmăreau partida pe Antena 1, fix în momentele de maximă tensiune din repriza secundă.

Succes tricolor și în audiențe

Victoria României a adus un nou val de entuziasm printre suporteri, dar și o performanță remarcabilă pentru televiziunea care transmite meciurile tricolorilor. Antena 1 și-a consolidat astfel poziția de lider în segmentul sportiv, pregătindu-se deja pentru cele mai importante competiții ale deceniului.

Antena 1 va transmite două ediții consecutive ale Campionatului Mondial

În 2026, postul va difuza în exclusivitate în România prima ediție a Campionatului Mondial cu 48 de echipe și 104 meciuri, organizată în Statele Unite ale Americii, Canada și Mexic.

Tot Antena 1 va transmite și Campionatul Mondial din 2030, o ediție specială care marchează Centenarul competiției. Turneul va debuta în Uruguay, Argentina și Paraguay, locul unde s-a jucat prima Cupă Mondială din istorie, și se va încheia pe celălalt mal al Atlanticului, în Spania, Portugalia și Maroc.

Prin audiențele-record înregistrate cu meciul România – Austria, televiziunea din Pipera reconfirmă interesul uriaș al publicului român pentru fotbalul național și internațional, într-un moment în care tricolorii au redevenit o echipă care inspiră speranță.

Urmărește România Liberă pe X, Facebook și Google News!