Peste 20.000 de sindicaliști sunt așteptați miercuri, 29 octombrie, în fața Guvernului României, la o amplă acțiune de protest organizată de patru mari confederații sindicale: Confederaţia Sindicatelor Democratice din România (CSDR), Confederaţia Naţională Sindicală „Cartel ALFA”, CNSLR-Frăţia și Confederaţia Sindicală Naţională Meridian.

Protestul va începe la ora 11:00, chiar în ziua în care, la Palatul Victoria, se desfășoară ședința Consiliului Național Tripartit pentru Dialog Social, având pe agendă stabilirea salariului minim brut pe țară pentru 2026.

Sindicaliștii transmit că vor să dea „un semnal puternic împotriva austerității și a disprețului față de muncă și lucrători”.

Revendicări majore: salarii, pensii și oprirea austerității

Principalele solicitări vizează creșterea salariului minim și a pensiilor, respectarea drepturilor contractuale ale salariaților, taxarea echitabilă și stoparea măsurilor de austeritate aplicate populației. De asemenea, sindicatele cer investiții în economie și protejarea locurilor de muncă, nu concedieri.

„Suntem complet nemulţumiţi de situaţia cu care suntem confruntaţi din cauza măsurilor de austeritate pe care Guvernul le-a transformat în acte normative. Constatăm că rezultatul acestor măsuri sunt numai măsuri de austeritate asupra cetăţenilor de rând, neavând un efect benefic în reducerea deficitului excesiv. Deficitul excesiv nu este vina cetăţenilor, este vina guvernanţilor, a celor din clasa politică care, printr-o proastă gestiune, ne-au adus în situaţia actuală”, a declarat Bogdan Hossu, preşedintele CNS „Cartel ALFA”.

Acesta a atras atenția că, doar în ultimele trei luni și jumătate, „ori prin insolvenţă, ori prin închideri, ori prin reorganizare, s-au desfiinţat peste 7.500 de locuri de muncă din economie”, iar alte 12.000–14.000 de posturi ar urma să fie eliminate din administrația publică.

Educația, tot mai aproape de o grevă generală

Nemulțumirile se amplifică și în sistemul de învățământ, unde sindicaliștii avertizează că Guvernul împinge angajații spre o grevă generală.

„Guvernul Bolojan ne împinge inevitabil pentru o grevă generală, în mod sistematic. Măsurile pe care le-a luat şi continuă să le ia nu fac altceva decât să-i determine pe cei din învăţământ spre o asemenea formă de protest radicală. O grevă generală acum ar fi mană cerească pentru Guvern. S-ar bucura enorm să stăm vreo lună în grevă pentru că ar face economie de vreo trei miliarde de lei”, a spus Simion Hăncescu, preşedintele Federaţiei Sindicatelor Libere din Învăţământ (FSLI).

Liderul sindical a adăugat că o astfel de grevă ar putea fi declanșată spre finalul anului școlar dacă revendicările nu vor fi soluționate.

„Este momentul să ne facem auzite revendicările”

Într-un apel comun, confederațiile sindicale îndeamnă cetățenii la mobilizare generală.

„Facem apel la mobilizarea colectivă a tuturor lucrătorilor, studenţilor, pensionarilor, tinerilor şi a tuturor celor care nu mai acceptă nedreptatea, inechitatea şi dispreţul faţă de munca cinstită. Este momentul să ne facem auzite revendicările şi să cerem măsuri concrete, juste şi imediate pentru protejarea lucrătorilor şi a drepturilor fundamentale”, se arată în comunicatul comun al celor patru confederații.

La protestul de miercuri sunt așteptați angajați din educație, sănătate, administrație, transporturi, energie, agricultură, poliție, cultură și servicii.

