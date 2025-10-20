Ministerul Muncii a deschis rundele de consultări pentru stabilirea salariului minim brut garantat pentru anul 2026, însă diferențele dintre cererile sindicatelor și abordarea Guvernului sunt considerabile.

Ministerul Muncii a inițiat consultările pentru stabilirea salariului minim pe economie pentru anul 2026, în baza prevederilor Legii dialogului social nr. 367/2022.

La discuții participă Sindicatul Naţional Forţa Legii, reprezentat de Ringo Dămureanu, în numele Confederaţiei Sindicale Naţionale Meridian, potrivit unui comunicat oficial.

„Organizaţia noastră subliniază cu fermitate că salariul minim reprezintă nu doar un indicator economic, ci o măsură socială de protecţie a muncii decente, un instrument de coeziune şi un barometru al respectului faţă de cetăţeanul care munceşte”, transmit sindicaliștii.

Aceștia insistă ca stabilirea nivelului pentru 2026 să țină cont nu doar de datele macroeconomice, ci și de „realitatea dură a vieţii de zi cu zi, marcată de inflaţie, creşterea preţurilor la alimente şi utilităţi şi scăderea puterii reale de cumpărare”.

Creșterea estimată, considerată insuficientă

Un raport al Institutului Național de Cercetare Științifică în Domeniul Muncii și Protecției Sociale (INCSMPS) arată că formula automată de actualizare prevăzută de HG nr. 35/2025 ar duce la o creștere de aproximativ 7% a salariului minim, de la 4.050 lei la circa 4.330 lei în 2026.

Sindicaliștii consideră însă această majorare „insuficientă pentru a proteja puterea de cumpărare a lucrătorilor”, invocând o inflație cumulată de peste 20% în ultimii doi ani și o creștere a prețurilor la bunurile de bază de peste 25%.

„Guvernul are obligaţia constituţională de a garanta un nivel de trai decent şi o remuneraţie echitabilă pentru fiecare salariat, indiferent de sectorul de activitate”, mai afirmă reprezentanții Sindicatului Naţional Forţa Legii.

Organizația propune stabilirea salariului minim brut garantat pentru anul 2026 la cel puțin 4.500 lei, echivalent cu 52% din salariul mediu brut, aplicabil de la 1 ianuarie 2026.

Poziția Guvernului: plafonarea rămâne în vigoare

Premierul Ilie Bolojan a transmis că discuțiile privind salariul minim vor fi închise „în următoarele două săptămâni”, subliniind că deciziile trebuie să țină cont de impactul bugetar și de politica de plafonare a veniturilor din sectorul public.

„Da, în perioada următoare, probabil că în două săptămâni se va închide această discuţie. Dacă vă aduceţi aminte, unul din lucrurile care au fost decise pentru anul viitor este plafonarea de salarii şi de pensii în sectorul public. În condiţiile în care creşte salariul minim, el impactează, pentru că în anumite zone nivelul de salarii se raportează la salariul minim, în sectorul public”, a declarat premierul.

