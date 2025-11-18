Sindicaliștii din Educație anunță un protest miercuri, în fața Ministerului Educației și Cercetării, ca reacție la „intenţia” Guvernului de a „reduce suplimentar” cheltuielile de personal printr-un nou act normativ aflat în discuție.

Într-un comunicat transmis marți, Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ, Federaţia Sindicatelor din Educaţie „Spiru Haret” şi Federaţia Naţională Sindicală „Alma Mater” acuză Executivul că pregătește măsuri discutate „în spatele uşilor închise” la Palatul Victoria, măsuri pe care le consideră „inoportune” și „profund nedrepte”.

Reprezentanții angajaților din Educație atrag atenția că sistemul se confruntă deja cu lipsa gravă de personal calificat, salarii necompetitive, birocrație excesivă și un nivel ridicat al stresului profesional.

În acest context, reducerea cheltuielilor de personal ar putea declanșa „o criză fără precedent şi o încălcare gravă” a dreptului la educație al copiilor.

Potrivit acestora, situația din școli este deja critică:

„Este evident faptul că experţii care lucrează la identificarea soluţiilor pentru reducerea deficitului bugetar nu cunosc în mod concret activitatea din sistemul de învăţământ. Deja avem mii de copii care nu au cadre didactice calificate la clasă, iar în fiecare zi sute de profesori, inclusiv din învăţământul superior, renunţă la orele pe care le au la plata cu ora. Orice tăiere care se va decide în perioada următoare va conduce la agravarea crizei de personal, cu consecinţe directe asupra copiilor”, afirmă sindicaliştii.

Federațiile sindicale solicită partidelor din coaliție să renunțe la măsurile pregătite, acuzând că sistemul de învățământ este folosit drept soluție de acoperire a altor probleme bugetare și politice.

Organizațiile trimit un mesaj ferm

„Nu învăţământul este vinovat pentru că cei care au fost la putere în ultimii ani nu au rezolvat problema pensiilor speciale! Nu învăţământul este vinovat că guvernele României nu au fost în stare să facă reformele necesare pentru a primi bani din PNRR! Nu învăţământul este de vină pentru corupţia transpartinică! Nu sacrificaţi, din nou, sistemul de învăţământ pentru a acoperi sinecurile!”

Sindicaliștii avertizează că mitingul anunțat este doar începutul și că, în lipsa unui dialog real și a retragerii măsurilor, sunt pregătiți să declanșeze proteste de amploare în întreaga țară.

