Administraţia Fondului pentru Mediu (AFM) a anunţat că persoanele fizice se pot înscrie în Programul „Rabla” 2025 începând cu 30 septembrie.
Sesiunea rămâne deschisă până pe 25 noiembrie 2025, ora 23:59, sau până la epuizarea fondurilor.
Bugetul total alocat pentru Programul „Rabla” 2025 este de 200 de milioane de lei, repartizat astfel:
- 80 de milioane de lei pentru autovehicule cu propulsie termică (inclusiv GPL/GNC), motociclete și modele hibride;
- 120 de milioane de lei pentru autovehicule plug-in hibrid, motociclete electrice, autovehicule electrice sau cu pilă de combustie cu hidrogen.
Finanțare nerambursabilă și înscriere online
„Programul Rabla Auto 2025 oferă persoanelor fizice posibilitatea de a accesa finanţare nerambursabilă pentru casarea autovehiculelor vechi, poluante, şi achiziţionarea de autovehicule noi, mai puţin poluante şi mai eficiente energetic. Programul oferă o procedură simplificată şi acces rapid la finanţare, solicitanţii înscriindu-se direct în aplicaţia informatică disponibilă pe site-ul AFM, www.afm.ro „, se arată în comunicatul transmis de instituţie.
Valoarea ecotichetelor pentru persoane fizice
În cadrul sesiunii din 2025, ecotichetul acordat variază în funcţie de tipul autovehiculului:
- 18.500 lei pentru autovehicule pur electrice sau cu pilă de combustie cu hidrogen;
- 15.000 lei pentru plug-in hibrid sau motociclete electrice;
- 12.000 lei pentru autovehicule hibride;
- 10.000 lei pentru autovehicule cu propulsie termică (inclusiv GPL/GNC) sau motociclete.
Urmărește România Liberă pe Google News, Linkedin, Twitter, Facebook și Youtube.