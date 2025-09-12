Administrația Fondului pentru Mediu (AFM) a anunțat lansarea sesiunii de validare a producătorilor pentru Programul Rabla Auto 2025, dedicat persoanelor fizice.

Validarea producătorilor pentru Programul Rabla Auto 2025 se va desfășura între 15 septembrie, ora 10:00, și 17 septembrie, ora 23:59, reprezentând o etapă preliminară esențială pentru funcționarea programului.

Programul, cu un buget de 200 de milioane de lei, urmărește reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră prin promovarea vehiculelor nepoluante și eficiente energetic.

Noua ediție a fost aprobată în ședința de Guvern din 11 septembrie 2025, prin Hotărârea privind Lista sumelor alocate categoriilor de proiecte prioritare finanțate din Fondul pentru Mediu.

Procedura de participare pentru producători

Producătorii validați anterior pot rămâne pe lista furnizorilor autorizați, cu condiția semnării unui nou contract de participare prin aplicația AFM.

„Neîncărcarea acestuia echivalând cu refuzul de participare la program”, precizează instituția.

Peste 15.000 de autovehicule noi

Florin Bănică, președintele AFM, a declarat: „Administrația Fondului pentru Mediu își exprimă angajamentul ferm pentru demararea, în cel mai scurt timp, a unuia dintre cele mai așteptate programe de finanțare, destinat sprijinirii persoanelor fizice în vederea achiziționării de autovehicule noi, cu un impact redus asupra mediului”.

Oficialul a adăugat: „Prin alocarea unui buget de 200 de milioane de lei, se pot aduce pe piață aproximativ 15.000 autovehicule noi, reducând emisiile poluante și îmbunătățind calitatea vieții prin protejarea mediului înconjurător”.

Valoarea ecotichetelor

Programul Rabla 2025 oferă ecotichete diferențiate, în funcție de tipul vehiculului:

18.500 lei pentru autovehicule pur electrice sau cu pile de combustie cu hidrogen

15.000 lei pentru autovehicule plug-in hibrid sau motociclete electrice

12.000 lei pentru autovehicule hibride

10.000 lei pentru autovehicule cu propulsie termică (inclusiv GPL/GNC) sau motociclete

AFM a anunțat că la finalul lunii septembrie va fi lansată sesiunea pentru persoanele fizice, când beneficiarii vor putea depune cererile de finanțare. Condițiile complete și documentele necesare sunt disponibile în ghidul de finanțare pe site-ul oficial al AFM.

