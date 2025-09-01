Producătorul chinez de automobile electrice BYD a raportat o scădere a profitului trimestrial pentru prima dată în mai bine de trei ani, semn al dificultăților generate de campania autorităților de la Beijing împotriva războiului prețurilor din industrie, transmite Reuters.

Cel mai mare producător de vehicule electrice din lume, BYD, a obținut în trimestrul al doilea un profit net de 6,4 miliarde yuani (894,7 milioane dolari), în scădere cu 29,9% față de aceeași perioadă din 2024.

Veniturile au urcat însă cu 14%, până la 200,9 miliarde yuani.

Pe primul semestru, compania a raportat un avans al profitului de 13,8%, iar veniturile au crescut cu 23,3%.

Ținte de vânzări și estimări

BYD, principalul rival al Tesla pe piața chineză, și-a fixat obiectivul de a vinde 5,5 milioane de mașini în 2025, însă în primele șapte luni a livrat doar 2,49 milioane de unități, echivalent cu 45% din planul anual.

Potrivit analiștilor Third Bridge, ținta este dificil de atins, iar estimările Nomura indică vânzări între 5 și 5,2 milioane de unități.

Scăderi pe piața internă și ajustări de producție

În iulie, BYD a înregistrat a treia lună consecutivă de scădere a vânzărilor în China și prima reducere a producției din ultimele 17 luni.

Compania a încetinit ritmul de fabricație și a amânat extinderea capacităților.

Probleme financiare și disciplină în industrie

Deficitul de capital de lucru a crescut la 122,7 miliarde yuani la 30 iunie, de la 95,8 miliarde în martie, în timp ce gradul de îndatorare a urcat la 71,1%, față de 70,7% în primul trimestru.

În iunie, BYD și alți mari constructori auto au semnat un angajament de a plăti furnizorii în maximum 60 de zile, răspunzând solicitărilor autorităților de la Beijing privind o disciplină financiară mai strictă și reducerea războiului prețurilor care afectează întreaga industrie.

