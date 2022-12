Probleme pentru economia României. Mai multe sectoare și-au redus activitatea

Conform datelor INS, se pare că producția industrială a scăzut în primele zece luni ale anului, în comparație cu aceeași perioadă a anului trecut.

S-a ajuns în această situație și din cauza prețurilor exagerate ale energiei. Într-o fabrică de lemn de lângă Piatra Neamț, antreprenorul și-a redus substanțial activitatea în ultimul an: comenzile au scăzut, așa că a renunțat la 6% din personal, notează știrileprotv.ro.

„Am renunțat la orele suplimentare, am renunțat la schimbul trei, nu mai lucrăm în schimbul trei – am redus schimbul doi, și am redus activitatea în anumite secții –în secţia de componente de mobile am redus-o cu 50%”, spune Viorel Crețu, antreprenor.

Tot din această cauză, industria mobile a înregistrat și ea o scădere de aproximativ 5.4% în primele zeci luni ale lui 2022, conform datelor INS.

În România, fabricarea mobilei reprezintă aproximativ 0,5 la sută din PIB.

Sectoarele mai puțin afectate

Conform Institutului Național de Statistică, se pare că producția industrială din România a scăzut cu 0.9% brut și peste 1.4% ca serie ajutată sezonier.

Cele mai afectate sectoare sunt industria extractivă și industria energetică, iar industria prelucrătoare a crescut cu 10%. Aici intră fabricarea de mașini și utilaje, sau industria chimică.

