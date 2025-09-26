Principele Radu despre Festivalul Internațional de Film București: Un simbol al Capitalei noastre, grație „dăruirii” și „harului” organizatorilor

Alteța Sa Regală Principele Radu a găzduit, joi seară, Seara Palatului Elisabeta dedicată Festivalului Internațional de Film București, prilej cu care a afirmat că acest eveniment a devenit un simbol al Capitalei noastre, grație ‘dăruirii’ și ‘harului’ organizatorilor.

‘Suntem la a XXI-a ediție a festivalului, dar, pentru prima oară, ne întâlnim în plină desfășurare a lui. De obicei, serile Palatului sunt dedicate startului pregătirilor în fiecare an pentru festival și, desigur, la final, la gală, ne revedem pentru premii. Dar în această seară suntem cu toții, și dumneavoastră și musafirii din străinătate, în focurile festivalului și poate că e mai bine să ne vedem așa de aici încolo, fiindcă e un nou prilej să vă mulțumesc pentru tot ce faceți cu atâta dăruire și cu atâta har pentru un eveniment care a devenit un simbol al Capitalei noastre, în mai bine de două decenii. Am pășit acum în al treilea, pornind de la o modestă susținere din partea societății și a autorităților, dar beneficiind de foarte multă perseverență și de multă competență profesională’, a declarat Principele Radu.

Principele a salutat faptul că, de-a lungul anilor, familiei BIFF i s-au alăturat pentru a susține festivalul numeroase categorii sociale, de la șefi ai unor misiuni diplomatice, la mari cineaști sau membri ai societății civile ori companii.

‘Ani de-a rândul, văzând de atâția ani încoace cum crește acest foarte frumos festival, am văzut cum s-au alăturat familiei festivalului șefi de misiuni diplomatice acreditați în România, corifei ai societății civile, marii noștri cineaști și presa și companii economice, care aduc prosperitate nu numai țării, dar ajută și festivalul să meargă mai departe’, a subliniat el.

Filmele prezentate în festival sunt din ce în ce mai valoroase

Alteța Sa Regală a remarcat că filmele premiate în festival ‘cresc de la o lună la alta’.

‘Aș vrea să închei felicitându-vă încă o dată și spunându-vă că, probabil, cele mai multe mulțumiri le merită, desigur, fondatorul festivalului, doamna Dimitriu-Chelba, dar și neprețuita sa familie de voluntari, cei care mereu, mereu răspund cu talent și cu devotament acestui șir din ce în ce mai lung de seri pe care cinematografia românească le găzduiește cu mândrie, având musafiri de pe toate meridianele globului. Întâmplarea face că am urmărit de a lungul timpului, mai ales în ultimii ani, cum filmele pe care le-ați premiat cresc de la o lună la alta, realizatorii lor devin stele ale cinematografului mondial și, cumva, botezul bucureștean i-a ajutat pe toți. Așa pare. La mulți ani festivalului de aici încolo și sper să ne revedem cu bine în fiecare an’, a spus Principele Radu.

Foto RL, Palatul Elisabeta, Festivalul Internațional de Film București, 25 septembrie 2025

Ministrul Culturii, Andras Demeter, a mărturisit că ‘întotdeauna a fost și va fi o bucurie’ să urmărească filmele selectate în festival.

‘Având în vedere faptul că lucrez în apropierea Ministerului Culturii de aproape două decenii, aceste legături (cu BIFF – n.r.), într-adevăr, au, putem să spunem, deja un trecut. Ne-am intersectat de multe ori, din când în când ca cofinanțator sau din când în când înlăturător de obstacole din calea acestui festival și de foarte, foarte multe ori în calitate de spectator în sălile de cinema. Pot să vă spun că întotdeauna a fost și va fi o bucurie pentru mine să urmăresc aceste filme, aceste selecții’, a afirmat Andras Demeter.

La eveniment, care a avut loc în grădina Palatului Elisabeta, au luat parte, alături de Dana Dimitriu-Chelba, inițiatorul și coordonatorul BIFF, principalii realizatori ai festivalului și cei mai importanți susținători, reprezentanți ai Ministerului Afacerilor Externe, membri ai corpului diplomatic acreditat la București, ai unor organizații neguvernamentale, companii și agenții, precum și personalități din societatea civilă, îndeosebi din lumea filmului.

Ajuns la a XXI-a ediție, Festivalul Internațional de Film București (BIFF) are loc până duminică, la Cinema Muzeul Țăranului Român, CREART – Grădina cu filme, Cinemateca Eforie și Cinema Union.

O noutate a ediției din acest an este competiția de scurtmetraj, dedicată producțiilor internaționale și celor românești. Printre invitații de marcă ai BIFF 2025 se numără cineastul israelian Nadav Lapid, stabilit la Paris, și apreciatul regizor ucrainean Sergei Loznitsa.

Festivalul este organizat de Fundația Charta și Asociația Culturală Grigore Vasiliu Birlic, cu sprijinul Ministerului Culturii – o recunoaștere a contribuției sale în promovarea filmului și a dialogului intercultural. Începând din anul 2010, BIFF se află sub Înaltul Patronaj al ASR Principelui Radu.

