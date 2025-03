Luni, 24 martie 2025, în Holul de Onoare de la Castelul Regal Peleș, Majestatea Sa Margareta Custodele Coroanei a conferit decorații regale unor personalități și organizații din România și din străinătate. Alături de Majestatea Sa au fost prezenți Alteța Sa Regală Principele Radu și Alteța Sa Regală Principesa Sofia, potrivit romaniaregala.ro.

Majestatea Sa a acordat Înaltul Patronaj Federației Române de Canotaj.

Medalia Regală pentru Loialitate a fost conferită doamnei Natalia Damian, doamnei Maria Petre și doamnei Iulia Tălpescu.

Medalia Custodele Coroanei Române a fost conferită doamnei Dorica Dan, președintele Alianței Naționale pentru Boli Rare și Festivalului EuropaFest.

Crucea Casei Regale a României a fost conferită Asociației Culturale Germano-Română “Atheneum” din Düsseldorf.

A fost distins cu Ordinul Coroana României, în grad de Ofițer, profesorul universitar doctor Anton Sculean, de la Universitatea din Berna (Elveția).

Cineastul Stere Gulea și poeta Nora Iuga au primit decorația Regală Nihil Sine Deo

Decorația Regală Nihil Sine Deo a fost conferită cineastului Stere Gulea și poetei Nora Iuga (din partea căreia a fost prezent fiul său, dl Tiberiu Almosnino).

După ceremonie, personalitățile decorate și invitații lor au luat parte la o recepție oferită de Majestatea Sa în Sala de Concerte a Castelului Peleș.

La eveniment și-a dat concursul orchestra Academiei Forțelor Aeriene din Brașov.

Custodele Coroanei Margareta a României: Țările trebuie să se apere de amenințări ca finanțarea interferenței electorale

Majestatea Sa Margareta Custodele Coroanei găzduiește joi, la Palatul Elisabeta, în Sala Regilor, atelierul „Finanțe și Securitate într-o Lume în Schimbare”, organizat la București de Centre for Finance and Security din cadrul Royal United Services Institute for Defence and Security Studies (RUSI) din Marea Britanie și platforma online 45north.



La acest eveniment sunt prezenți reprezentanți ai RUSI și ai platformei online 45north, reprezentanți ai instituțiilor statului și ai mediului financiar-bancar din țara noastră.

Urmărește România Liberă pe X, Facebook și Google News!