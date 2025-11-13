Prim-ministrul Japoniei, Takaichi, declară că doarme doar 2-4 ore pe noapte

Prim-ministrul Japoniei, Sanae Takaichi, a declarat joi că doarme între două și patru ore pe noapte, în timp ce se confruntă cu critici pentru încurajarea muncii excesive, notează AFP.

Această dezvăluire a venit după ce Takaichi a stârnit controverse săptămâna trecută, organizând o ședință cu staff-ul la ora 3 dimineața în biroul său pentru a se pregăti pentru o sesiune parlamentară.

Acum dorm aproximativ două ore, cel mult patru ore. Simt că este rău pentru me, a spus ea în fața unei comisii legislative, unde a fost întrebată despre importanța reducerii programului lung și stresant de muncă din Japonia.

Țara se confruntă de mult timp cu dificultăți în a menține un echilibru sănătos între viața profesională și cea personală, iar mulți angajați resimt o presiune enormă la birou. Există chiar un termen specific – „karoshi” – pentru persoanele care mor din cauza muncii excesive.

Takaichi a fost întrebată și despre discuțiile guvernului privind posibilitatea extinderii limitei maxime pentru orele suplimentare, pentru a stimula creșterea economică. Ea a apărat discuția, explicând că angajații și angajatorii au nevoi diferite.

Unii aleg să lucreze la două locuri de muncă ca să facă față cheltuielilor, în timp ce firmele impun limite stricte pentru orele suplimentare, a spus ea.

Prim-ministrul a subliniat că orice modificare va proteja sănătatea angajaților: Ideal ar fi să putem crea o situație în care oamenii să poată echilibra corect responsabilitățile legate de creșterea copiilor și îngrijirea celor dragi, să poată munci, să se bucure de timp liber și să se relaxeze.

Takaichi a devenit luna trecută prima femeie prim-ministru a Japoniei și a promis, după alegerea sa ca lider al Partidului Liberal Democrat, că va „renunța la termenul ‘echilibru între viața profesională și cea personală’ pentru mine. Voi munci, munci, munci, munci și munci”.

De atunci, ea a menținut un program încărcat, participând la întâlniri regionale și purtând discuții bilaterale cu președintele SUA, Donald Trump, președintele Chinei, Xi Jinping, și președintele Coreei de Sud, Lee Jae-myung.

