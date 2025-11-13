Noua strategie include și un „protocol de criză”, menit să asigure reacții coordonate între autoritățile naționale, atunci când apar campanii de manipulare de amploare

Uniunea Europeană a lansat o nouă strategie de apărare a democrației în mediul online, intitulată „European Democracy Shield”, un plan care urmărește să contracareze dezinformarea, influențele străine și campaniile digitale de manipulare, mai ales în perioade electorale, transmite Reuters.

Prin această inițiativă, Comisia Europeană dorește să creeze o alianță între instituțiile europene, marile platforme digitale și influenceri, pentru a întări reziliența spațiului informațional al Uniunii.

Bruxelles-ul cere giganților tehnologici, precum Google (Alphabet), Microsoft, Meta, X (fostul Twitter) și TikTok – să acționeze mai ferm împotriva conținutului dăunător și a informațiilor false, în spiritul Digital Services Act (DSA), cadrul legislativ intrat în vigoare în 2022.

Noua strategie include și un „protocol de criză”, menit să asigure reacții coordonate între autoritățile naționale, atunci când apar campanii de manipulare de amploare. Totodată, platformele semnatare ale Codului de conduită privind dezinformarea vor fi obligate să-și intensifice eforturile de identificare și etichetare a conținutului creat sau modificat cu ajutorul inteligenței artificiale.

„Scutul pentru Democrație adună toate instrumentele europene într-un mecanism comun de apărare a valorilor noastre. Provocarea este clară, iar miza este uriașă”, a declarat Michael McGrath, comisarul european pentru Justiție.

În cadrul aceleiași inițiative, Comisia a anunțat crearea unei rețele de influenceri dispuși să promoveze informațiile verificate și principiile europene în mediul online, ca o contrabalansare la valul de propagandă digitală.

Pentru coordonarea acestor eforturi va fi înființat Centrul European pentru Reziliență Democratică, un hub menit să reunească expertiza statelor membre, să faciliteze schimbul de informații și să consolideze capacitatea Uniunii de răspuns rapid la amenințările hibride și ingerințele externe.

