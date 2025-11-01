Președintele sirian va vizita Statele Unite în noiembrie, a confirmat sâmbătă trimisul american, Tom Barrack, adăugând că speră că acesta se va alătura alianței internaționale împotriva grupării Stat Islamic (ISIS), relatează AFP și Reuters.

Întrebat de presă, în marja unei conferințe din Bahrein, despre o posibilă vizită a lui Ahmad al-Sharaa la Washington în noiembrie, Barrack a răspuns ‘da’, adăugând că speră ca al-Sharaa să se alăture coaliției împotriva ISIS.

Ar fi prima vizită a liderului sirian în capitala SUA și a doua sa vizită în Statele Unite, după cea din septembrie la sediul ONU din New York, unde fostul jihadist a devenit primul președinte sirian din ultimele decenii care s-a adresat Adunării Generale.

Fostă afiliată Al-Qaida, gruparea condusă de al-Sharaa, Hayat Tahrir al-Sham (HTS), a fost eliminată de pe lista grupărilor teroriste în iulie. Președintele interimar, ale cărui forțe l-au răsturnat pe Bashar al-Assad în decembrie 2024, s-a întâlnit cu Donald Trump pentru prima dată în luna mai a anului trecut la Riad, în Arabia Saudită, unde președintele american s-a angajat să ridice sancțiunile dure impuse Siriei.

