Președintele Emiratelor Arabe Unite a murit – Iohannis, mesaj de condoleanțe

Președintele Emiratelor Arabe Unite, șeicul Khalifa Bin Zayed Al Nahyan, un pro-occidental care a adus statul arab din Golf mai aproape de Statele Unite, a murit.

Ministerul Afacerilor Prezidențiale a anunțat decesul lui Khalifa, care a fost și conducătorul celui mai bogat emirat din EAU, Abu Dhabi, dar nu a oferit detalii, potrivit Reuters.

Emiratele Arabe Unite au creat legături cu Israelul în 2020, iar premierul israelian Naftali Bennett a declarat: „Moștenirea și faptele mărețe ale șeicului Khalifa au fost foarte apreciate în Israel”.

Ministrul iranian de externe Hossein Amirabdollahian, a cărui țară a avut adesea relații tensionate cu EAU, a trimis o scrisoare de condoleanțe omologului său emiratez, a declarat presa de stat iraniană.

„Ne vom aminti de el ca de tatăl nostru”, a declarat Khatri, în vârstă de 32 de ani, pentru Reuters în Abu Dhabi.

Emiratele Arabe Unite au anunțat o perioadă de doliu de 40 de zile, cu steaguri arborate la jumătate de catarg, și au suspendat activitatea în toate organizațiile din sectorul public și privat timp de trei zile.

De asemenea, și președintele României, Klaus Iohannis a transmis un mesaj de condoleanțe.

„I extend my heartfelt condolences to the Government, the Royal Family and the people of the United Arab Emirates over the sad passing away of His Highness Sheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan. Our thoughts are with the mourning UAE nation” / „Transmit sincere condoleanțe guvernului, familiei regale și poporului din Emiratele Arabe Unite pentru trista dispariție a Alteței Sale, Șeicul Khalifa bin Zayed Al Nahyan. Gândurile noastre sunt alături de națiunea în doliu din EAU,” scrie Președintele României pe Twitter.

