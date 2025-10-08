Premierul Netanyahu le-a promis israelienilor ‘întoarcerea tuturor ostaticilor’ acasă din Gaza

Premierul israelian Benjamin Netanyahu le-a promis israelienilor marți seară că va realiza toate obiectivele războiului împotriva Hamas în Fâșia Gaza, începând cu ‘întoarcerea tuturor ostaticilor’, potrivit Politico.

‘Cetățeni ai Israelului, ne aflăm în zile decisive. Vom continua să atingem toate obiectivele războiului: întoarcerea tuturor ostaticilor, distrugerea puterii Hamas și promisiunea că Gaza nu va mai fi o amenințare pentru Israel’, a scris Netanyahu într-un comunicat publicat în timp ce țara a comemorat împlinirea a doi ani de la atacul sângeros al mișcării islamiste palestiniene care a declanșat conflictul.

În timp ce negocieri indirecte între guvernul israelian și Hamas au loc în Egipt de luni în încercarea de a se pune capăt războiului din Gaza, afirmațiile lui Netanyahu cu privire la ‘distrugerea puterii Hamas’ par să marcheze o schimbare față de discursurile sale recente în care vorbea despre distrugerea mișcării islamiste palestiniene ca un obiectiv.

