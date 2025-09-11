Netanyahu amenință cu noi atacuri asupra Hamas în Qatar, în ciuda avertismentului lui Trump

După ce Israelul a lansat marți un atac surpriză asupra unei reuniuni Hamas în capitala Qatarului, Doha — incident soldat cu victime îngropate joi la Marea Moschee — premierul Benjamin Netanyahu a avertizat că ar putea ordona noi lovituri dacă statul gazdă nu expulzează liderii politici ai grupării.

Netanyahu amenință cu noi atacuri asupra Hamas în Qatar

Declarația vine în ciuda condamnării ferme a Qatarului, care a catalogat raidul aerian drept „o crimă” și „o încălcare flagrantă a dreptului internațional”, dar și în pofida criticilor din partea președintelui american Donald Trump, care a transmis că astfel de atacuri „nu se vor mai repeta” pe teritoriul unei țări aliate a SUA.

Trump a precizat pe rețeaua sa Truth Social că administrația americană a fost notificată înainte de atac, dar nu a participat la planificarea acestuia. „Bombardarea unilaterală pe teritoriul Qatarului, o națiune suverană și aliat apropiat al Statelor Unite, nu servește obiectivelor Israelului sau Americii”, a scris liderul de la Casa Albă, subliniind că Israelul trebuie să găsească alte căi pentru a elimina Hamas.

Netanyahu a apărat însă decizia și a trasat paralele cu invazia americană din Afganistan după 11 septembrie 2001. „Am lovit în inima teroriștilor care au orchestrat masacrul din 7 octombrie. Qatarul le oferă adăpost și finanțare. Dacă nu îi expulzați și nu îi judecați, îi vom vâna noi”, a spus premierul israelian.

Atacul riscă să destabilizeze rolul Qatarului ca mediator-cheie în războiul dintre Israel și Hamas, început în octombrie 2023. Doha găzduiește biroul politic al Hamas și a facilitat, alături de SUA și Egipt, negocieri pentru încetarea focului și eliberarea celor 48 de ostatici israelieni rămași în captivitate — dintre care doar 20 ar mai fi în viață.

