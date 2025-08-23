Premierul Ilie Bolojan a transmis sâmbătă un mesaj în contextul Zilei Europene a Comemorării Victimelor Stalinismului și Nazismului, precum și a Zilei Naționale a Comemorării Victimelor Fascismului și Comunismului.

„Această zi ne amintește un adevăr esențial. Intoleranţa, ura, abuzurile şi violenţa nu pot fi niciodată prezentate ca soluţii şi nu trebuie niciodată ridicate la rang de politică de stat”, a afirmat Bolojan.

„În urmă cu 86 de ani, la 23 august 1939, a fost semnat odiosul pact Ribbentrop-Molotov, prin care Europa de Est a fost împărţită între cele două regimuri totalitare – nazism şi comunism – conduse de Hitler şi Stalin. Această dată rămâne un simbol al cinismului şi brutalităţii cu care aceste regimuri au distrus destine, au devastat comunităţi şi au călcat în picioare libertatea”, a explicat șeful Guvernului.

Importanța păstrării memoriei și a lecțiilor trecutului

„Totalitarismele secolului trecut au adus crime în masă, deportări, foamete şi teroare, iar memoria acestor orori trebuie păstrată vie”, a adăugat Bolojan.

Conștientizând aceste tragedii, este responsabilitatea noastră să construim o societate justă, puternică și cu adevărat europeană, a mai spus premierul României.

Apel la valorile fundamentale ale societății

„Această zi ne amintește că intoleranţa, ura, abuzurile şi violenţa nu pot fi niciodată prezentate ca soluţii şi nu trebuie niciodată ridicate la rang de politică de stat. Trebuie să vorbim deschis despre trecut, să îl înţelegem şi să învăţăm lecţiile lui, astfel încât libertatea, respectul şi demnitatea oamenilor să rămână valori fundamentale ale României de astăzi”, a concluzionat premierul.