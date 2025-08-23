Premierul Ilie Bolojan a efectuat sâmbătă o vizită în Republica Moldova, ocazie cu care a evocat simbolismul zilei de 23 august, vorbind despre necesitatea depășirii definitive a moștenirii sovietice.

„Astăzi, 23 august, este însă și o zi nefastă în istorie, prin pactul Ribbentrop-Molotov din 1939, pe baza căruia două regimuri dictatoriale au decis să-și impună voința nedreaptă asupra altor popoare europene, Republica Moldova are acum șansa reală să se desprindă definitiv de urmările acestui pact care a plasat-o în sfera de influență a Moscovei și să se alăture popoarelor libere ale continentului nostru în cadrul Uniunii Europene”, a declarat Ilie Bolojan.

Premierul a subliniat că „aderarea la UE înseamnă mai mult decât o simplă integrare economică: aderarea la Uniune înseamnă ancorare în spațiul valorilor democratice care aduc în sine siguranță și bunăstare. România va susține, fără ezitare, Republica Moldova ca un prieten statornic și partener angajat alături de dumneavoastră pe drumul ireversibil către Europa”.

Relațiile speciale și legăturile istorice între cele două țări

„Există o legătură deosebită și unică între statele noastre. Noi, în această parte de lume, suntem din aceeași vatră, suntem din același sânge. În ultimii 35 de ani, am transformat gardul de sârmă ghimpată într-un spațiu al speranței, al prieteniei și solidarității”, a afirmat premierul.

Șeful guvernului român a prezentat un bilanț al eforturilor comune:

„Astăzi, firme moldovenești sunt prezente în România, iar firme românești investesc în Republica Moldova. Avem legături multiple, infrastructură comună și proiecte importante de dezvoltare. În ciuda celor care au dorit să ne îndepărteze unii de alții, România a construit aici grădinițe, școli și poduri, a dotat spitale, a restaurat monumente istorice și biserici de patrimoniu. România a oferit resurse energetice și a asigurat sprijin pentru cetățenii moldoveni în perioade de criză”.

Angajament ferm pentru viitorul Moldovei

„Vom continua să fim alături de dumneavoastră, indiferent de vremuri. România respectă suveranitatea și independența Republicii Moldova, fiind partenerul fiecărui cetățean moldovean care își dorește să trăiască într-un stat prosper și liber. Parcursul european este calea către o viață mai bună și către consolidarea libertăților în această țară”, a mai spus Bolojan.

În încheiere, Ilie Bolojan a transmis și o urare de ziua națională a Republicii Moldovei: „Peste puține zile, pe 27 august, dumneavoastră veți celebra 34 de ani de independență. Vă rog să-mi permiteți să vă felicit și să vă transmit gândurile bune ale României pentru această zi.”

