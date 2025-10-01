Premieră în UE: Franța introduce eticheta ecologică obligatorie pentru haine

Franța a făcut un pas istoric în protecția mediului, introducând etichetarea ecologică a îmbrăcămintei, o premieră la nivel european. Măsura, intrată în vigoare miercuri, permite consumatorilor să vadă impactul asupra mediului al fiecărui produs, exprimat printr-un scor de puncte: cu cât numărul este mai mare, cu atât impactul asupra mediului este mai ridicat.

De exemplu, o pereche de blugi fast fashion primește 5.178 de puncte, în timp ce un model Made in France are doar 1.428 de puncte, conform noii etichete, transmite AFP. În boutique-ul său din Paris, Thomas Huriez, fondatorul brandului 1083, a început deja să afișeze scorurile ecologice ale produselor sale.

Provocarea noastră este să popularizăm această etichetare, astfel încât politicienii să nu aibă altă alegere decât să o apere, a declarat Huriez. Brandul său, care produce local, folosește bumbac organic din Tanzania și in și lână din Franța, facilitând astfel calcularea scorului ecologic.

Cum funcționează scorul ecologic

Sistemul francez evaluează impactul fiecărui articol pe baza consumului de apă, emisiilor de gaze cu efect de seră, toxicității, reciclabilității, microplasticelor eliberate la spălare și a unui coeficient care ia în considerare volumul de producție specific fast fashion. Scorul nu este obligatoriu încă la nivel european, fiind voluntar, pentru a permite UE să finalizeze un viitor sistem comun obligatoriu.

Chiar și cu aceste standarde, prețul produselor nu crește neapărat: o pereche de blugi 1083 costă între 100 și 150 de euro, la fel ca alte branduri de marcă. Alte mărci, precum Cyrillus, aleg să reducă marjele pentru a nu transfera costul politicii CSR către consumatori.

