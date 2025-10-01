Orban spune că Trump nu i-a cerut să oprească achizițiile de petrol rusesc

Premierul ungar Viktor Orban a declarat miercuri că aliatul său, președintele american Donald Trump, nu i-a cerut Budapestei să înceteze achizițiile de petrol din Rusia, scrie AFP.

Trump a cerut aliaților NATO să oprească importurile de combustibili fosili din Moscova înainte de a avansa cu noi sancțiuni menite să pună presiune pe Kremlin pentru a opri războiul din Ucraina.

Ungaria, alături de Slovacia, rămâne printre puținele state membre ale Uniunii Europene care continuă să importe petrol rusesc prin conducte.

Liderul naționalist Orban – unul dintre cei mai fermi susținători ai lui Trump în UE – a insistat că „nimeni nu mi-a cerut” să închid robinetul petrolului rusesc.

Președintele american respectă suveranitatea altor țări, m-a întrebat doar care este situația – e o diferență importantă, a declarat Orban jurnaliștilor la un summit al UE desfășurat la Copenhaga.

Acesta a subliniat că, fiind o țară fără ieșire la mare, Ungaria „nu are nicio alternativă” la importurile de petrol din Rusia.

Nu putem schimba geografia, indiferent care ar fi solicitarea politică, a adăugat el.

Uniunea Europeană a anunțat că va renunța complet la importurile de petrol și gaze din Rusia până la finalul anului 2027 și a precizat recent că intenționează să pună capăt și achizițiilor de gaz natural lichefiat (LNG) înainte de această dată. Bruxelles-ul ia, de asemenea, în calcul introducerea unor tarife suplimentare pentru orice importuri rămase de petrol rusesc în blocul comunitar.

