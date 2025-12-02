7.2 C
Prada finalizează achiziția rivalului său extravagant, Versace

Alexandru Stancu
prada
Foto - Unsplash

Grupul italian de modă Prada a anunțat marți finalizarea achiziției rivalului său mai mic, Versace, tranzacție anunțată la începutul acestui an pentru 1,25 miliarde de euro (aproximativ 1,45 miliarde de dolari), notează AFP.

Prada cumpără Versace

Prada Group a precizat într-un comunicat că acordul cu Capri Holdings, grupul american care deținea Versace, a „obținut toate aprobările de reglementare necesare”.

Lorenzo Bertelli – fiul designerului Miuccia Prada și directorul de marketing al grupului – va deveni președinte executiv al Versace după preluare.

Strălucirea brandului Versace diminuase în ultimii ani, spre deosebire de cea a grupului Prada, care se află într-o stare financiară solidă, susținută de vânzările puternice ale liniei sale mai tinere, Miu Miu.

Directorul general al Prada, Andrea Guerra, a declarat jurnaliștilor, în timpul unei vizite la fabrică, că Versace este „extraordinar de diferit de celelalte branduri din portofoliu”.

Eticheta extravagantă „a inventat moda așa cum o știm astăzi”, apropiind-o de cultura populară, și, ca atare, „urmărește o estetică diferită și se adresează unui alt tip de consumator”, a adăugat el.

