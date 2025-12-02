7.4 C
București
marți, 2 decembrie 2025
caută...
AcasăEconomieEconomie internaționalSUA și Marea Britanie, acord comercial major: taxe eliminate pentru medicamente și...

SUA și Marea Britanie, acord comercial major: taxe eliminate pentru medicamente și tehnologii medicale

Economie internaționalȘtirile zilei
Actualizat:
Narcis Rosioru
de Narcis Rosioru
medicamente
Foto - Arhivă

Statele Unite și Marea Britanie au ajuns luni la un acord prin care tarifele vamale aplicate medicamentelor, ingredientelor active și dispozitivelor medicale vor fi eliminate.

În schimb, guvernul britanic va crește cheltuielile pentru medicamente ale sistemului național de sănătate (NHS), relatează CNBC.

Potrivit Biroului Reprezentantului Comercial al SUA (USTR), Marea Britanie se angajează să majoreze procentul din bugetul NHS alocat medicamentelor, precum și să accepte o creștere de 25% a prețului net plătit pentru terapiile noi.

Declarația oficială a Washingtonului

„Statele Unite şi Regatul Unit anunţă acest rezultat negociat privind preţurile pentru medicamente inovatoare, care va stimula investiţiile şi inovaţia în ambele ţări”, a declarat reprezentantul comercial american Jamieson Greer.

Eliminarea tarifelor impuse de SUA în baza Secțiunii 232 va viza atât produsele farmaceutice fabricate în Marea Britanie, cât și ingredientele active și tehnologiile medicale.

Schimbări majore în modul de evaluare a medicamentelor

Surse apropiate negocierilor au transmis că acordul presupune și o modificare importantă a criteriilor folosite de instituția britanică NICE pentru evaluarea eficienței terapiilor.

Pragul „quality-adjusted life year”, stabilit la 30.000 de lire pentru un an de viață sănătoasă câștigată, ar urma să fie ajustat în cadrul noului model.

Administrația americană, condusă la momentul negocierilor de Donald Trump, a presat în repetate rânduri Marea Britanie și alte state europene să plătească mai mult pentru medicamente, susținând că prețurile scăzute din alte țări sunt subvenționate indirect de piața americană.

Reacția industriei farmaceutice

În ultimii ani, marile companii farmaceutice au reclamat mediul economic dificil din Regatul Unit. Gigantul AstraZeneca și alte firme au amânat sau renunțat la unele investiții, în contextul regulilor stricte privind stabilirea prețurilor.

Un punct sensibil l-a reprezentat schema voluntară de plafonare, care obligă companiile să returneze NHS o parte din încasări.

USTR a precizat că Londra s-a angajat să reducă rata de rambursare la 15% începând cu 2026.

Urmărește România Liberă pe Google NewsLinkedinTwitterFacebook și Youtube.

Narcis Rosioru
Narcis Rosioruhttps://www.romanialibera.ro
Narcis Roșioru, născut în 1989, este un profesionist în comunicare și mass-media din București. Începând cu 1 iulie 2024, s-a alăturat echipei România Liberă în calitate de colaborator. Anterior, Narcis a avut diverse roluri în mass-media, inclusiv editor web și specialist în social media la Europa FM, reporter la Fanatik.ro și producător video la Mediafax Group. A fost și redactor-șef la TeoTrandafir.com, unde a coordonat echipa editorială și gestionat pagina de Facebook. Narcis are o diplomă de master în Tehnici de Comunicare și Producție Mass-Media de la Universitatea Dunărea de Jos din Galați, unde a obținut și diploma de licență în Jurnalism.
Cele mai citite

Airbus lovește din nou în bursă, după descoperirea unei noi erori de fabricație

Economie Dana Macsim - 0
Conform Reuters, defecțiunea nu ar afecta avioane care se află deja în exploatare comercialăAcțiunile producătorului european Airbus au înregistrat luni un declin abrupt, de...

Armata rusă a realizat cel mai mare avans din 2025 pe frontul ucrainean în noiembrie

Criza din Ucraina Catalin Serban - 0
Armata rusă a realizat în luna noiembrie cel mai semnificativ avans pe frontul ucrainean din ultimul an, conform unei analize efectuate luni de AFP...

Indicatorii industriali PMI cresc în Europa Centrală și de Est, exceptând România

Economie internațional Narcis Rosioru - 0
Indicatorii PMI din industrie au înregistrat creșteri în noiembrie în toate economiile din Europa Centrală și de Est, cu o singură excepție: România.Potrivit unei...
Ultima oră
Pe aceeași temă

România Liberă este membru al Reporters without Frontiers. Raportul nostru pe Transparency ca participanți ai Journalism Trust Initiative (JTI) poate fi accesat aici.

Abonează-te la ediția digitală a cotidianului România Liberă

Cumpără Ediția Digitală

Susține
România Liberă

Disponibil pentru toată lumea,
finanțat de cititori.

Donează

© 2024 România Liberă Media Group. Toate drepturile rezervate.