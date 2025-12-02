Statele Unite și Marea Britanie au ajuns luni la un acord prin care tarifele vamale aplicate medicamentelor, ingredientelor active și dispozitivelor medicale vor fi eliminate.

În schimb, guvernul britanic va crește cheltuielile pentru medicamente ale sistemului național de sănătate (NHS), relatează CNBC.

Potrivit Biroului Reprezentantului Comercial al SUA (USTR), Marea Britanie se angajează să majoreze procentul din bugetul NHS alocat medicamentelor, precum și să accepte o creștere de 25% a prețului net plătit pentru terapiile noi.

Declarația oficială a Washingtonului

„Statele Unite şi Regatul Unit anunţă acest rezultat negociat privind preţurile pentru medicamente inovatoare, care va stimula investiţiile şi inovaţia în ambele ţări”, a declarat reprezentantul comercial american Jamieson Greer.

Eliminarea tarifelor impuse de SUA în baza Secțiunii 232 va viza atât produsele farmaceutice fabricate în Marea Britanie, cât și ingredientele active și tehnologiile medicale.

Schimbări majore în modul de evaluare a medicamentelor

Surse apropiate negocierilor au transmis că acordul presupune și o modificare importantă a criteriilor folosite de instituția britanică NICE pentru evaluarea eficienței terapiilor.

Pragul „quality-adjusted life year”, stabilit la 30.000 de lire pentru un an de viață sănătoasă câștigată, ar urma să fie ajustat în cadrul noului model.

Administrația americană, condusă la momentul negocierilor de Donald Trump, a presat în repetate rânduri Marea Britanie și alte state europene să plătească mai mult pentru medicamente, susținând că prețurile scăzute din alte țări sunt subvenționate indirect de piața americană.

Reacția industriei farmaceutice

În ultimii ani, marile companii farmaceutice au reclamat mediul economic dificil din Regatul Unit. Gigantul AstraZeneca și alte firme au amânat sau renunțat la unele investiții, în contextul regulilor stricte privind stabilirea prețurilor.

Un punct sensibil l-a reprezentat schema voluntară de plafonare, care obligă companiile să returneze NHS o parte din încasări.

USTR a precizat că Londra s-a angajat să reducă rata de rambursare la 15% începând cu 2026.

