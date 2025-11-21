De către

Documentul în 28 de puncte, atribuit echipei președintelui american Donald Trump, propune schimbări majore de securitate în Europa și concesii teritoriale ale Kievului.

Un proiect de acord de pace pentru Ucraina, consultat de AFP și atribuit administrației americane, include posibilitatea amenajării în Polonia a unor baze pentru avioane de luptă europene.

Propunerea apare într-un document extins, descris de The Telegraph ca fiind planul în 28 de puncte prin care Washingtonul ar încerca să oprească războiul declanșat de Rusia.

Planul presupune, totodată, ca Ucraina să renunțe la regiunile Donețk și Lugansk, aflate în prezent sub ocupație rusă.

Condiții dure pentru Kiev: limitarea armatei și blocarea aderării la NATO

Potrivit Kyiv Post, implementarea documentului ar presupune reducerea armatei ucrainene la 600.000 de militari, interdicția de a adera la NATO și interzicerea deținerii de rachete cu rază lungă de acțiune.

De asemenea, proiectul cere organizarea de alegeri în termen de 100 de zile și înghețarea situației în regiunile Herson și Zaporojie de-a lungul liniei de contact.

Forța militară nu ar mai putea fi folosită pentru recucerirea teritoriilor aflate sub control rus.

Reconfigurarea relațiilor dintre SUA și Rusia

Documentul detaliază o amplă apropiere economică între Washington și Moscova, colaborare care ar include „energia, resursele naturale, infrastructura, inteligenţa artificială, centrele de date, proiectele de extracţie a metalelor rare din Arctica şi alte oportunităţi corporative reciproc avantajoase”.

Textul susține că o astfel de cooperare ar „crea un stimulent puternic pentru a nu reveni la conflict”.

O altă prevedere ar cere Rusiei adoptarea unei „politici de neagresiune faţă de Europa şi Ucraina”, precum și reintegrarea treptată a Moscovei în economia globală.

Sancțiunile ar fi ridicate „în etape” și „de la caz la caz”, iar Rusia ar putea reintra în grupul G8.

Planul menționează totodată că NATO ar opri procesul de extindere, iar avioane străine ar fi staționate în Polonia.

Garanții condiționate pentru Ucraina și mecanisme de reacție în caz de reinvazie

Ucraina ar primi „garanţii de securitate fiabile” din partea Statelor Unite, însă acestea ar putea fi suspendate în cazul oricărei încălcări a acordului.

SUA ar obține „compensaţii” pentru garanțiile oferite.

În scenariul unei noi invazii ruse, documentul prevede un „răspuns militar decisiv şi coordonat”, reintroducerea tuturor sancțiunilor globale și anularea tuturor beneficiilor acordate Moscovei.

Kievul ar putea deveni membru al Uniunii Europene și ar primi acces preferențial temporar la piața europeană, alături de un „pachet global puternic de măsuri” pentru reconstrucție.

Armament nuclear, energie și amnistie

Planul mai prevede prelungirea tratatelor privind armele nucleare între SUA și Rusia, inclusiv START I, în timp ce Ucraina ar accepta statutul de stat non-nuclear.

Centrala nucleară Zaporojie ar urma să fie repornită sub supravegherea AIEA, energia producându-se în proporție egală pentru Rusia și Ucraina.

Documentul stipulează și o „amnistie totală” pentru toate părțile implicate în conflict, fără pretenții sau plângeri ulterioare legate de acțiunile din timpul războiului.

Urmărește România Liberă pe Google News, Linkedin, Twitter, Facebook și Youtube.