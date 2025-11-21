Un plan de pace susținut de Washington prevede că Peninsula Crimeea, precum și regiunile Donețk și Lugansk din estul Ucrainei, ‘vor fi recunoscute de facto ca fiind rusești, inclusiv de către Statele Unite’, potrivit Axios.

Conform acestui plan în 28 de puncte, alte două regiuni, Herson și Zaporijie din sud, ar urma să fie divizate de-a lungul actualei linii de front.

Textul prevede, de asemenea, că armata ucraineană ar urma să fie limitată la 600.000 de soldați, că NATO s-ar angaja să nu staționeze trupe în Ucraina, iar în Polonia se vor amenaja baze de avioane de luptă europene.

Urmărește România Liberă pe Twitter, Facebook și Google News!