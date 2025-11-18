Portughez fără echipă de 15 luni, aproape de Superligă! Universitatea Craiova își completează staff-ul cu Bruno Romao

Filipe Coelho își aduce un conațional în funcția de antrenor secund, alături de românul Toni Petrea.

Universitatea Craiova continuă să-și definitiveze staff-ul tehnic după instalarea portughezului Filipe Coelho, iar noul antrenor al oltenilor este aproape să își aducă și un colaborator din țara natală. Este vorba despre Bruno Romao, în vârstă de 41 de ani, care urmează să fie numit antrenor secund în Bănie. Acesta nu a mai activat la nivel profesionist din august 2024, iar în ultima perioadă a lucrat ca analist TV la A BOLA.

Deși inițial s-a vehiculat că Toni Petrea va fi singurul antrenor secund al lui Coelho, presa din Portugalia susține că staff-ul tehnic va fi completat și de Romao. Informația se aliniază și declarațiilor lui Mihai Rotaru, patronul Universității, care a confirmat recent că Petrea va ajunge în Bănie, ceea ce înseamnă că tehnicianul principal va lucra cu doi secunzi: unul român și unul portughez.

Potrivit jurnaliștilor de la abola.pt, „antrenorul Bruno Romao, comentator obișnuit pentru A BOLA TV, își va continua cariera în România, urmând să se alăture echipei Universitatea Craiova. Tehnicianul portughez în vârstă de 41 de ani va fi antrenor secund pentru compatriotul său, Filipe Coelho, care a fost anunțat ca noul principal al echipei române pe data de 11 noiembrie”.

Experiență internațională și un traseu divers pentru Bruno Romao

Deși nu a mai condus o echipă din august 2024, când s-a despărțit de IFK Mariehamn din Finlanda, Romao are un CV variat. În ultimii ani, a antrenat în Egipt la Pharco, iar anterior a activat ca secund în Coreea de Sud, Portugalia, Arabia Saudită sau la naționala Capului Verde. A lucrat și în academiile lui Sporting, dar și în fotbalul feminin din cadrul Federației Portugheze.

Bruno Romao ar urma să completeze un staff tehnic pe care Mihai Rotaru îl consideră „un mix puternic”, menit să schimbe modelul de lucru al echipei. Patronul Craiovei a explicat că Filipe Coelho a impresionat încă din primele zile la club, prin modul în care a analizat atât lotul actual, cât și echipa din sezonul trecut. Rotaru a apreciat experiența tehnicianului portughez acumulată în Emirate, Coreea și China și spune că acesta „se apropie foarte mult” de profilul ideal stabilit de club.

Universitatea Craiova încearcă astfel să creeze un staff complex, cu influențe diverse, care să sprijine noul proiect tehnic al lui Filipe Coelho în Bănie.

