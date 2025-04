Popovici, campion național la 200 m liber! Înotătorul român continuă să domine bazinul

A obținut o nouă medalie de aur, la opt luni după triumful de la Jocurile Olimpice

David Popovici (20 de ani) a cucerit medalia de aur la proba de 200 metri liber în cadrul Campionatului Național de înot desfășurat la Otopeni, confirmând încă o dată forma excelentă în care se află, la opt luni de la succesul istoric înregistrat la Jocurile Olimpice din 2024.

Proba de 200 m liber, considerată specialitatea casei pentru Popovici, a fost dominată de la un capăt la altul de înotătorul legitimat la CS Dinamo. Acesta a încheiat cursa cu timpul de 1:45.07, foarte aproape de cel cu care a cucerit aurul olimpic. Pe podium s-au mai clasat Eric Ștefan Andrieș (1:50.45) și Robert Andrei Badea (1:50.85).

„E foarte aproape de timpul pe care l-am avut la Jocuri. Nu aveam nicio așteptare pentru timp, dar am înotat cât de repede am putut. Sincer, mi-am îndeplinit toate obiectivele pe care mi le-am propus de când eram mic: campion olimpic, campion mondial, european, record mondial și așa mai departe”, a declarat Popovici la finalul cursei.

Performanță în lanț pentru Popovici: record național și obiective viitoare

Succesul la 200 m liber vine la doar o zi după ce Popovici a câștigat titlul național și în proba de 50 m liber, stabilind un nou record național cu timpul de 21.83 secunde. Sportivul a vorbit despre acest rezultat cu satisfacție, considerându-l un reper important al carierei.

„Ceea ce am realizat ieri m-a făcut și mai fericit, pentru că îmi doream să fiu primul din istorie sub 22 la 50, 47 la 100 și 1:43 la 200. Fiind un înotător atât de bun pe distanțele de 100 și 200, era deja culmea că nu scăzusem sub 22 la 50. A fost o provocare pentru mine și una bună”, a completat multiplu campionul.

„Mă motivează mai mult recordurile decât eventualele titluri pe care le-aș obține. Campion mondial poate să fie și cineva care înoată un timp mai slab, în timp ce un record mondial sau european înseamnă primul loc din istorie dintr-o anumită regiune care a realizat acel ceva. Are mai multă greutate”, a mai spus Popovici.

Pentru actuala ediție a Campionatului Național, Popovici s-a pregătit în Turcia, într-un cantonament desfășurat la altitudini de peste 2.000 de metri. În cadrul competiției de la Otopeni, el va mai lua startul în probele de 100 m liber și 100 m fluture, ultima dintre ele fiind considerată de el drept cea mai dificilă.

„Acolo nu am niciun fel de așteptare, dar va fi cea mai strânsă cursă pe care o am”, a spus Popovici referitor la 100 m fluture.

Campionatul Național de Înot are un rol major în selecția pentru competițiile internaționale din vara acestui an, precum Campionatele Europene U23 și Juniori de la Samorin, Festivalul Olimpic al Tineretului European din Macedonia de Nord, Campionatul Mondial World Aquatics din Singapore sau Campionatul Mondial de Înot pentru Juniori, care va avea loc chiar la Otopeni, în luna august.