Ședința USR, convocată de urgență, va discuta eventuala demisie a lui Cioloș din funcția de președinte al partidului.

Ședința conducerii USR se desfășoară duminică, 6 februarie 2022, de la ora 12, prin zoom. 15 membri USR au cerut această ședință, cel mai important dintre ei fiind Dan Barna.

Dacian Cioloș, președintele partidului, n-a semnat cererea de convocare a ședinței dar a precizat că nu se opune desfășurării ei.

”Am primit o cerere de convocare a unei şedinţe extraordinare de Birou Naţional de la Dan Barna, semnată la comun de grupul celor 14 colegi. Statutar, aşa ceva nu este posibil mai devreme de 48 de ore, ceea ce ar presupune că şedinţa extraordinară ar trebui să aibă loc luni seară, la jumătate de zi după şedinţa ordinară a Biroului Naţional. Am cerut celorlalţi colegi acceptul de a organiza totuşi şedinţa în mod excepţional mâine şi i-am rugat să nu conteste desfăşurarea ei. Nu e nimic de ascuns şi transparenţa e necesară pentru acest partid mai mult ca orice altceva în acest moment”, a explicat Cioloş.

Ședinţa are un singur punct pe ordinea de zi. Acesta ar fi o decizie de publicare, „în interiorul USR”, a înregistrării unei şedinţe a Biroului Naţional al USR. Ședința avusese loc la data de 3 februarie 2022. În Biroul Național USR, Cioloș prezentase programul său de restructurare a partidului. Cioloș cere, printre altele, o „transparentizare completă a modului de funcționare a organelor partidului, începând cu activitatea Biroului Național, care trebuie să-și facă publice dezbaterile, concluziile și deciziile”. Cioloș dorește și reorganizarea Secretariatului General al USR. Una dintre modificările propuse ar fi ca funcția de secretar general al USR să fie reevaluată și scoasă la concurs.

Ședința USR a convocat-o Barna, fără semnătura lui Cioloș

Surse din interior dezvăluiau că Dacian Cioloș ar fi declarat că e dispus să demisioneze din funcția de președinte USR, dacă nu îi este acceptat programul său de reformare a partidului. Ar fi existat chiar o reacție la anunțul lui Cioloș. Cătălin Drulă, fost ministru al Transporturilor, a răspuns că este capabil să preia, interimar, funcția de președinte USR.

Ar putea fi vorba de o reaprindere de tensiuni între USR și PLUS. După cum se știe, actualul USR s-a format prin fuziunea dintre partidele USR și PLUS. Dacian Cioloș a fost liderul PLUS iar Dan Barna a fost liderul USR. După fuziune, alegerile pentru funcția de președinte USR au fost câștigate de Cioloș, care l-a întrecut, cu puține voturi, pe Barna.

