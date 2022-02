Președintele României și secretarul general NATO se întâlnesc la Kogălniceanu, cu prilejul sosirii militarilor americani.

Secretarul general NATO, Jens Stoltenberg, este așteptat, vineri, 11 februarie, în România. El se va întâlni cu președintele Klaus Iohannis în baza militară de la Mihail Kogălniceanu (județul Constanța).

Întâlnirea celor doi oficiali coincide cu momentul sosirii în România a unui contingent de o mie de militari americani. Ei vor suplimenta trupele SUA aflate, încă de anul trecut, în România. Două convoaie cu armament american traversează România în cursul zilei de joi și vor fi primite oficial, vineri, în baza de la Kogălniceanu.

Cu o zi înainte, joi, președintele Iohannis a vizitat Brigada Multinațională Sud-Est, cu sediul la Craiova.

„Îmi face plăcere să revin astăzi la Craiova și să fiu din nou alături de militarii Brigăzii Multinaționale Sud-Est, cea de-a doua unitate operațională a NATO înființată pe teritoriul țării noastre, după ce, în octombrie 2017, am vizitat această structură împreună cu Secretarul General al NATO, domnul Jens Stoltenberg. Încă de la începutul primului meu mandat de Președinte al României, am fost direct implicat în efortul național pentru consolidarea prezenței aliate în România și în regiunea Mării Negre. Astfel, în urma eforturilor noastre intense și consecvente la nivel politico-diplomatic, pe care le-am coordonat personal îndeaproape, am reușit să obținem consacrarea la nivelul Alianței a realității că securitatea regiunii Mării Negre este parte integrantă și esențială a securității euroatlantice”, a declarat, la Craiova, președintele Iohannis.

Statele Unite au anunțat că vor suplimenta cu o mie de oameni contingentul lor din România. Militarii americani care vin suplimentar vor fi mutați în România din Germania.

Președintele României și secretarul general NATO îi întâmpină pe militarii americani

În România, acești militari, însoțiți de armament, vor staționa la Câmpia Turzii și Mihail Kogălniceanu.

Detașamentul militar american care a intrat la miezul nopții în România se numește Task Force (TF) Cougar. Potrivit Ministerului Apărării Naționale (MApN) al României, TF Cougar este format în principal din militari ai Batalionului 2 (2nd Squadron) din Regimentul 2 Cavalerie. În terminologia SUA, „Cavalerie” înseamnă unități de infanterie mecanizată cu viteză mare de deplasare. Acești militari americani vor acționa cu transportoare blindate Stryker. Lor li se vor adăuga militari cu alte specialități din cadrul batalioanelor regimentului. Acestea sunt artilerie, geniu, structuri de sprijin. Restul tehnicii de luptă, precum și militarii acestui batalion vor sosi în România în perioada imediat următoare.

